Песков: Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России. При этом он сохранит должность главы РСПП. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам официального представителя Кремля, президент России Владимир Путин поддержал предложение Шохина о модернизации института уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Новый формат должности, как уточнил Песков, будет отличаться от прежнего. Он отметил, что речь не идет о государственном институте госслужбы или государственной должности. По его словам, будущий статус бизнес-омбудсмена будет скорее общественным.

Пост уполномоченного по правам предпринимателей оставался вакантным после ухода Бориса Титова, который занимал эту должность с 2012 по 2022 год и покинул ее после второго срока.

Чем известен Александр Шохин

Александр Шохин родился 25 декабря 1951 года в селе Савинское Архангельской области. Он окончил экономический факультет Московского государственного университета в 1974 году. Шохин — доктор экономических наук и профессор.

Он в разные годы работал в экономических институтах, а затем перешел на государственную службу. Шохин занимал должности в Министерстве иностранных дел, где был советником министра по экономическим вопросам и руководил управлением международных экономических отношений, в 1987–1991 годах.

После этого он входил в правительство. Шохин был министром труда РСФСР с августа 1991 по июнь 1992 года, а с ноября 1991 по январь 1994 года занимал пост вице-премьера. Также он был вице-премьером и министром экономики в 1994 году.

Шохина избрали депутатом Госдумы в декабре 1993 года. Позднее он вновь проходил в парламент, занимал пост первого вице-спикера, возглавлял фракцию «Наш дом — Россия», а также руководил комитетом по кредитным организациям и финансовым рынкам.

Шохин был президентом Высшей школы экономики с 1995 года. Председателем наблюдательного совета инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» он стал в 2002 году. Его избрали президентом РСПП, где он сменил Аркадия Вольского, в сентябре 2005 года.

Также Шохин входит в высший совет партии «Единая Россия» и центральный штаб «Общероссийского народного фронта». У него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса. Среди его наград — орден «За заслуги перед Отечеством», ордена Почета и Александра Невского, а также почетные грамоты и благодарности президента России.

Помимо этого, Шохин остается автором ряда книг и научных работ, в числе которых труды о доходах населения, социальных проблемах перестройки, законодательном процессе.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, генерал-полковник МВД Виталий Шулика занял пост замглавы Минобороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.