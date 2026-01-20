Подростка насмерть придавило танком в якутском музее «Россия — моя история»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Решение залезть в экспонат стало роковым.

В Якутске подростка насмерть придавило танком в музее

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Якутске 16-летний подросток погиб на территории музейного комплекса «Россия — моя история» в результате несчастного случая. Об этом сообщил мэр города Евгения Григорьева в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, ребенка придавило тяжелой подвижной металлической деталью танка. На месте ЧП работают следственные органы», — говорится в сообщении.

В Якутском-Саха Информационном Агентстве отметили, что двое несовершеннолетних решили исследовать экспонат выставки под открытым небом. Они проникли внутрь танка-памятника через технический люк, расположенный в нижней части машины.

Внутри произошло обрушение одной из конструкций, которая придавила подростка. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался на месте происшествия до приезда медиков.

«Эта выставка находится на площадке музея. Танк был демилитаризирован, привезен в Якутск и полностью осмотрен», — прокомментировал директор исторического музея «Россия — моя история» Дмитрий Соловьев.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверку. Ведомство намерено оценить уровень обеспечения безопасности на объекте, а также проанализировать действия или бездействие должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мемориального комплекса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:30
«Ипотека недоступна»: стоит ли ждать всплеска повышения арендного жилья в 2026-м
14:16
Подростка насмерть придавило танком в якутском музее «Россия — моя история»
14:16
«Я не только вобла сушеная»: лучшие цитаты Анастасии Волочковой
14:14
«Это потрясающе»: банды косаток-убийц разработали тайный язык
14:00
Редкий вид певиц: 10 российских звезд, которые поют без фонограммы
13:49
Сделок все больше: почему в РФ растет спрос на новое жилье

Сейчас читают

«Главное — не развестись»: Анна Чиповская о планах на 2026 год
Трамп отказался от встречи с Зеленским в Давосе
Знал, чего хотят женщины: чем запомнился миру модельер Валентино Гаравани
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026