В Свердловской области 11-летний мальчик разбился на электросамокате

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 97 0

Транспорт оказался мощным и не был предназначен для детей.

Почему опасны электросамокаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В Свердловской области 11-летний мальчик погиб после падения с мощного электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Трагедия произошла в селе Трифоново Пышминского района. По предварительным данным ведомства, ребенок катался по проезжей части на электросамокате, для управления которым требуются водительские права категории «М».

Из-за отсутствия навыков вождения и необходимой физической силы мальчик не справился с тяжелым транспортом, упал и получил тяжелые травмы. Родители экстренно доставили сына в районную больницу, однако спасти его врачи не смогли.

«Электросамокат был подарен подростку родителями в 2026 году. Законные представители знали о недопустимости управления электросамокатом ребенком, не имеющим права управления транспортными средствами, однако допустили его использование, что привело к смерти ребенка», — отметили в пресс-службе ведомства.

К тому же мальчик катался без шлема и других защитных средств. Сейчас полиция проводит расследование, по итогам которого родителей погибшего могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Подмосковье автомобиль сбил троих детей, которые ехали на одном электросамокате. В результате аварии два мальчика и одна девочка получили травмы, включая переломы лодыжки и копчика.

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