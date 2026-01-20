Президент Финляндии предложил Трампу обсудить Гренландию в сауне

Президент Финляндии Александр Стубб предложил американскому лидеру Дональду Трампу обсудить пути урегулирования ситуации вокруг Гренландии в неформальной обстановке, посетив сауну. Предложение он озвучил во время интервью газете The Washington Post на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я финн до мозга костей <…> Иногда полезно замедлить темп, сходить в сауну, хорошо попариться и найти решение», — рассказал Стубб.

В ходе беседы журналист отметил, что европейские страны могли бы добиться определенных результатов в вопросе Гренландии, если финскому президенту удастся убедить Дональда Трампа принять участие в подобной встрече. Сам Стубб охарактеризовал этот подход как переход «от гольф-дипломатии к сауна-дипломатии».

Заявление финского лидера прозвучало на фоне обострения дискуссии вокруг статуса Гренландии. Дональд Трамп 17 января сообщил о намерении США с 1 февраля ввести пошлины в размере 10% с возможным увеличением до 25% в отношении ряда европейских государств. Эти меры, по его словам, касаются стран, заявивших о планах направить своих военнослужащих в Гренландию на фоне территориальных притязаний Вашингтона.

Ранее, 14 января, бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что европейские правительства продолжают рассматривать Соединенные Штаты как ключевого партнера в сфере безопасности, однако испытывают серьезные сомнения в предсказуемости и устойчивости американской политики. Он также отметил, что возможная попытка США силовым путем установить контроль над Гренландией могла бы привести к фактическому распаду НАТО и подрыву основ Североатлантического альянса.

