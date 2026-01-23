Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 января по 1 февраля

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 26 января по 1 февраля.

Планетарная энергия разливается по воздушной стихии знака Водолей и наполняет духом независимости, стремлением к реализации в группе единомышленников и глубинным трансформациям в коллективных структурах. Открытость новому, быстрое освоение прогрессивных технологий и альтруизм с легкостью воплощаются в жизнь. Для каждого наступает время осознать, в какой группе вы находитесь и какова ваша роль в ней. В это время происходят «революционные» изменения в разных коллективах.

Миссия «изобретатель» становится выполнима. Но необходимо выходить за рамки, выделяться и рвать привычные шаблоны. Главное — не поддаться провокационному влиянию Урана, являющегося владыкой Водолея, так как это чревато как эпатажностью поведения, так и риском превратиться из оригинала в оторванную от реальности личность. Этот период хорош для людей с авантюрной ноткой и искателей приключений, но для более структурированных личностей может приносить события необычной природы. Возможно появление новых политических и общественных лидеров, научных деятелей, новых звезд на телевидении или в интернет-сообществах.

Быстрый и любознательный Меркурий хорошо чувствует себя в родственной воздушной стихии Водолея. Могут вскрываться важные источники информации и получение мощных инсайтов, приводящих к нестандартным решениям привычных ситуаций. Новые идеи стоит записать, чтобы они не улетучились, подобно ветру. Проявить интеллектуальные качества лучше всего в дискуссиях и активной коммуникации, больше читать развивающей литературы. Оптимальный стиль обучения — дистанционно или в среде дружественно настроенных людей. Неделя отлично подходит для усовершенствования или модернизации текущих дел или проектов. Благодаря соединению Меркурия с Венерой, мысли наполняются дружелюбием, а стиль общения становится тактичным и компромиссным.

Умение найти общий язык и договориться с кем угодно способствует плодотворному деловому сотрудничеству. Будьте открыты к неожиданным возможностям, даже если они поначалу кажутся рискованными. Идеальное время для важных встреч, презентаций, подписания документов, внедрения изобретений и получения патентов. Знакомств много, завязываются они быстро и легко, в основном на почве общих взглядов и идей. Однако подчас оказываются поверхностными, если не скреплены искренней дружбой и взаимными интересами. В отношениях избегайте манипуляций молчанием, а лучше задавайте прямые вопросы и сразу нивелируйте конфликты.

Энергия Марса в связке с Плутоном подталкивает к желанию быть в движении. Используйте это время для начала масштабных проектов, особенно связанных с интернет-технологиями, режиссурой, программированием, а также для агрессивных действий и работы над выносливостью. У мужчин увеличивается сексуальный потенциал, а у женщин нередко появляется сексуальная смелость и готовность к экспериментам.

Подключиться к коллективной энергии проще всего при посещении футбольного или хоккейного матча, рок-концерта или других динамичных публичных мероприятий. Таким образом, водолейский настрой этих дней активно включает темы инноваций, дружбы и общения в кругу единомышленников. Необходимо быть готовыми к неожиданностям, выводящим из состояния рутины, а также настроиться на социальную активность и интеллектуальный обмен.

Овен — гороскоп на неделю

Жизнь Овнов на этой неделе переплетена с коллективными интересами. На пути к достижениям от вас потребуется личная инициатива и включенность. Готовьтесь к переменам в социальном окружении, а также к получению важной информации, которая может изменить ваше будущее. В общем, будьте открыты новому. Совместное творчество и реализация планов эффективнее происходит в группах. Приветствуются эксперименты с внешностью и имиджем. Можно попробовать более свободный и раскованный стиль поведения.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов выражена творческая сила, умение сконцентрироваться и найти духовную глубину. Энергетические практики и медитации способствуют проработке эмоциональных проблем. Мечты и фантазии обретают четкость и готовы к реализации в вашей жизни. Качества выносливости и самодисциплины позволяют заручиться глубокими симпатиями и доверием со стороны руководящего состава, а соответственно, получить определенные привилегии.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов это хорошие дни для новых начинаний, реализации проектов, успешного продвижения в карьере, постановки долгосрочных целей. Получение образования или дополнительных профессиональных знаний поднимут вас на более высокий уровень. Предприимчивость и деловая хватка способствует успехам по взаимодействию с зарубежными или региональными партнерами, а также с юридическими и общественными организациями. Период благоприятен для преподавательской, издательской и культурной деятельности, для дальних поездок и командировок.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, не форсируйте события, особенно связанные с финансами, карьерой и физическими нагрузками. Фокусируйтесь на долгосрочных результатах, а не сиюминутной ситуации. Активизируются деловые качества и выносливость, способствующие занятию бизнесом, спортом, совершению выгодных сделок и профессиональным успехам. Получение важной инструкции или указа от вышестоящих лиц может укрепить ваше социальное положение и обрести заслуженный авторитет.

Лев — гороскоп на неделю

Львы расположены к активному общению и взаимодействию с внешним миром. Хороший период для расширения круга деловых и личных контактов, повышения квалификации, для контактов с академическими и культурными организациями, решения юридических вопросов. Легко завязываются перспективные связи. Особенно благоприятны дела с иностранными партнерами и дальние поездки. Возможно знакомство романтического характера с представителями других культур и национальностей.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев отличное время для планирования и систематизации как рабочих задач, так и оздоравливающих мероприятий. Звезды помогают вам настроиться на практичный подход, успешные деловые переговоры, заключение выгодных долгосрочных контрактов. Однако следует четко разделить зоны ответственности в профессиональных проектах. Выполнение некоторых задач потребует от вас организованности и предприимчивости, а в некоторых случаях — применение физической силы или использование различных инструментов и механизмов.

Весы — гороскоп на неделю

Весы находятся на пути построения гармоничных взаимоотношений в личной жизни и в деловом партнерстве. Сфера отношений может приобрести романтические оттенки с элементами игры и флирта. Позвольте себе немного расслабиться. Добавьте в график на эту неделю культурный досуг и светские развлечения. И не забудьте сходить на свидание. Для деловых людей горит зеленый свет при заключении договоров, контрактов, решении юридических вопросов, получении или предоставлении консультаций.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам рекомендуется заземлиться и заняться рутинными и налаженными делами, связанными с домом или уходом за собой. Приготовление пищи, прогулки на природе, забота о домашних питомцах поможет гармонично встроиться в текущий период. Для поддержания здоровья не стоит перегружать организм тяжелой пищей и нервничать. Проявите инициативу в планировании совместного досуга с близкими. Приветливость и умение понимать других способствует благоприятным отношениям в коллективе.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, как обычно, выступают в роли яркой личности, привлекающей внимание публики. Вы умеете красиво говорить и сможете презентовать любой проект или продукт. Находясь в творческом самовыражении, смело выступайте с речью, проводите важные переговоры, активно участвуйте в культурно-досуговых мероприятиях и общественной жизни. Однако успех зависит и от умения слушать. Поэтому не отвергайте идеи собеседников. В сфере отношений есть предпосылки для завязывания новых любовных контактов или возникновения романтических увлечений.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам космические тела помогут провести время в спокойной, умиротворяющей обстановке. Доброта и взаимопонимание создадут приятный микроклимат в доме и семье. Благоприятны сделки с недвижимым имуществом, землей, акциями. Можно открывать торговые точки или продавать продукцию собственного производства. Уделите внимание вашей внешности и уходу за телом. Период подходит для косметических процедур, расслабляющего массажа, посещения СПА-комплекса.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев настрой становится более деловым. Происходит расширение клиентской базы, торговой сети, круга подписчиков. Легко завязываются нужные связи и знакомства. Хорошо складываются отношения с соседями, родственниками, одноклассниками. При установлении договоренностей и совершении сделок от вас потребуется гибкость и готовность к адаптации. Четко договаривайтесь, стройте планы, укрепляйте деловые и личные отношения. Избегайте поспешных выводов, так как многие конфликты возникают именно из-за недопонимания.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб отличные дни для восстановления сил через творчество, музыку, уединение или духовные практики. Вы способны сонастроиться с сильными тонкими энергиями, которые еще больше усилят вашу интуицию. Полезно заняться медитацией, посмотреть вдохновляющий фильм, уделить особое внимание качеству сна. Однако важно избегать самообмана и отделять реальность от фантазий, особенно в финансовых вопросах. Также не стоит злоупотреблять едой и алкоголем.

