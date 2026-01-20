Чудовищные пытки в колыбели: мать истязала младенца иглами

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

На теле ребенка — от головы до стоп — врачи насчитали около 600 проколов.

В Китае мать истязала младенца иглами

Фото: www.globallookpress.com/Ma Jinrui

Sohu: в Китае мать истязала младенца иглами

В китайской провинции Юньнань десятимесячный мальчик был госпитализирован с сотнями следов от уколов. Мать малыша пытала его иголками. Об этом сообщает издание Sohu.

По словам врача местной больницы, на теле младенца — от головы до стоп — насчитывается от 500 до 600 проколов. Многие из них были покрыты черными корками.

В крайний раз мать мальчика обратилась в клинику, когда толстая игла для обуви застряла в шее мальчика. Она обломилась и осталась внутри шейного отдела позвоночника.

Врач, проводивший хирургическое вмешательство, отметил сложность процедуры из-за возраста пациента и специфики орудия пыток.

«Нам пришлось изучать конструкцию игл для починки обуви, которые имеют зазубрины. Существовал риск повредить ткани при извлечении. Кроме того, обломок находился в непосредственной близости от сонной артерии, что создавало прямую угрозу жизни при малейшей ошибке хирурга», — рассказал медик.

Несмотря на серьезные опасения и сопутствующую лихорадку у ребенка из-за ржавого металла в теле, врачам удалось успешно извлечь инородный предмет. После нескольких дней пребывания в реанимации состояние мальчика стабилизировалось, и его перевели в обычную палату.

Федерация женщин уезда Моцзян и правоохранительных органов немедленно отреагировали на инцидент. На данный момент пострадавший ребенок остается под наблюдением врачей. Его мать, чье психическое состояние вызывает подозрения у специалистов, также была направлена в медицинское учреждение.

В ходе проверки выяснилось, что женщина использовала иглы в качестве «лечения», когда у сына поднималась температура.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

