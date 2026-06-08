«Столько счастья!» — Шпица приехала с новорожденным сыном за дипломом в Пермь

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 1 094 0

Актриса совместила важное событие в карьере с одним из самых счастливых периодов своей жизни.

Катерина Шпица получила диплом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Катерина Шпица приехала с новорожденным сыном за дипломом в Пермь

Актриса Катерина Шпица приехала в родную Пермь по особому поводу. Актриса получила диплом Пермского института культуры, который окончила заочно в 2026 году по актерской специальности. Об этом звезда рассказала в социальных сетях.

На церемонию 40-летняя артистка приехала вместе с семьей — супругом Русланом Пановым и маленьким сыном Богданом, родившимся в мае. В соцсетях Шпица показала необычный кадр: красный диплом она спрятала в детской коляске и с гордостью продемонстрировала подписчикам свое достижение.

По словам актрисы, учеба пришлась на непростой, но счастливый период жизни. Она трогательно обратилась к сыну, поблагодарив его за терпение и поддержку.

«Сынок, ты принес нам столько счастья! Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручении диплома, сопел рядом, пока мама готовилась, дописывала свою ВКР, очень терпеливо дал отыграть дипломный спектакль, как будто зная, что дальше мама долгое время хочет быть только мамой», — написала Шпица.

Несколько последних дней актриса провела в Перми. Помимо государственных экзаменов и вручения диплома, знаменитость успела погулять по любимым местам вместе с мужем и сыном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Катерина Шпица нежно поблагодарила мужа, бизнесмена Руслана Панова, за ежесекундную поддержку во время появления на свет их сына.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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