Art Pictures Distribution назвал лидеров зарубежного проката по сборам

Компания Art Pictures Distribution, входящая в Национальную Медиа Группу, отмечает 8 июня свой девятый день рождения. За это время проекты дистрибьютора успешно выходят на международные экраны, а главные зарубежные сборы традиционно приносят страны Азии, Латинской Америки и отдельные рынки Европы. В прошлом году география международной дистрибуции Art Pictures Distribution охватывала 90 стран.

Абсолютным лидером по зарубежным сборам остается спортивная франшиза «Лед» (2018) режиссера Олега Трофима. Фильм заработал за пределами России 3,3 миллиона долларов, из которых более 2,7 миллиона принес прокат в Китае. Картина также успешно показала себя в Южной Корее, Сербии и странах Балтии.

На втором месте — «Код апокалипсиса» (2007) режиссера Вадима Шмелева, который собрал 2,4 миллиона долларов. Примечательно, что почти два десятилетия спустя проект Art Pictures Distribution снова стал заметным в Китае — детективный экшн «Красный шелк» (2025) режиссера Андрея Волгина заработал там 1,8 миллиона долларов.

Среди крупнейших зарубежных проектов — работы Федора Бондарчука. Экранизация романа братьев Стругацких «Обитаемый остров» (2008) принесла 1,9 миллиона долларов, а ее продолжение «Обитаемый остров: Схватка» (2009) — почти 670 тысяч.

Фантастический блокбастер «Притяжение» (2017) заработал 1,4 миллиона долларов, особенно успешно показав себя в Болгарии, Мексике и Китае. Продолжение, «Вторжение» (2020), собрало еще 1,1 миллиона благодаря прокату в Мексике, Германии, Южной Корее и Вьетнаме.

Военная драма «9 рота» (2005) и комедийная мелодрама «Жара» (2006) также вошли в число заметных международных релизов, каждый из которых преодолел отметку в миллион долларов.

Отдельно стоит выделить новую экранизацию «Буратино» (2026) режиссера Игоря Волошина. Этот свежий релиз уже продан в более чем 50 стран, включая США, Канаду, Испанию, Швейцарию, Израиль, Кипр и страны Латинской Америки. Прокат продолжается, и следующим этапом станет выход на рынки Ближнего Востока. Уже достигнуты соглашения с ведущими дистрибьюторами ОАЭ, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Бахрейна. «Буратино» станет первым фильмом Национальной Медиа Группы, который выйдет в широкий прокат в этих странах.

Эти данные подтверждают, что российские проекты находят свою аудиторию за рубежом. Семейное кино, фантастика и кинофраншизы остаются наиболее востребованными направлениями.

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