Дом Андрея Макаревича* в Израиле поврежден обломками иранской ракеты

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 2 528 0

Супруга музыканта отнеслась к ситуации с иронией.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; Facebook*/Einat Klein

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В Израиле обломками иранской ракеты был поврежден дом музыканта и основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* и его жены Эйнат Кляйн. Об этом инциденте супружеская пара рассказала на своих страницах в социальных сетях.

По словам Кляйн, обломки иранской ракеты рухнули прямо на дом. Это произошло в ночь на понедельник. Обстрел, как уточнила супруга 72-летнего артиста, начался в тот момент, когда семья возвращалась от гостей. Им пришлось срочно искать убежище, а вернувшись к себе они обнаружили «подарок».

«В общем, во всем следует видеть позитив: в гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели — кайф!» — с иронией написала 42-летняя Кляйн, отметив, что из домочадцев никто не пострадал.

Андрей Макаревич также прокомментировал инцидент у себя на странице в соцсети. Он, в отличие от своей жены, к произошедшему отнесся посерьезнее. В частности, он негодует из-за того, что ракетой были повреждены окна, рамы и крыша. Видимо, ремонт некогда востребованной в России звезде обойдется в копеечку.

«Интересно, Трамп правда, думает, что с ними можно о чем-то договориться? То есть у нас перемирие? <…> С утра уже была еще одна тревога. Похоже, поехало», — написал Макаревич.

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* — признан иноагентом по решению минюста на территории РФ
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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