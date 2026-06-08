ФТС исключила связь пробки на границе с Казахстаном с работой таможни РФ 

Федеральная таможенная служба не считает российские органы причиной многокилометровых заторов на границе с Казахстаном. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В рамках СПОТ (национальной системы подтверждения ожидания товаров. - Прим. ред.) мобильные группы таможни осуществляют выборочный контроль, проверка QR-кода занимает менее минуты и не влияет на движение транспорта через границу», — заявили в ФТС.

В ведомстве подчеркнули, что на рубежах с Казахстаном, Белоруссией, Киргизией и Арменией таможенный контроль вообще не проводится. Сотрудники лишь выполняют дополнительные функции в рамках системы СПОТ, сканируя коды выборочно и не создавая помех потоку. О готовности обеспечить беспрепятственный проезд даже при росте грузопотока в ФТС также упомянули.

Тем временем в Комитете государственного дохода министерства финансов Казахстана объяснили затор иначе. Там заявили, что скопление фур возникло из-за снижения темпов приема машин российской стороной, и привели конкретный факт — на пункте пропуска «Жайсан» действуют четыре полосы, а на российском «Сагарчине» — только две.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как россиянин пытался ввезти из Индии 15 флаконов с жидкими наркотиками.

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