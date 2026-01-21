Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США в случае необходимости

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Вашингтон делает для альянса больше, чем любой другой участник, однако не всегда получает соразмерную отдачу от союзников.

Какие отношения сейчас между США и странами НАТО

Фото: Reuters/Jessica Koscielniak

Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности других стран — членов НАТО прийти на помощь Соединенным Штатам в случае необходимости. Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, Вашингтон делает для альянса больше, чем любой другой участник, однако не всегда получает соразмерную отдачу от союзников.

«Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо еще. Но НАТО должно справедливо относиться к нам», — подчеркнул президент США.

Трамп также отметил, что Соединенные Штаты тратят на обеспечение безопасности альянса огромные средства, при этом у него остаются серьезные сомнения в том, что партнеры по блоку готовы ответить взаимной поддержкой в критической ситуации.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал европейцев ужесточить политику в отношении США. Он отметил, что Евросоюзу надо выступить единым фронтом против давления из Вашингтона, так как пошлины, которые Трамп обещал ввести против отдельных европейских стран, затронут всех членов объединения.


