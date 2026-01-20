«Должны ответить»: премьер-министр Бельгии призвал европейцев ужесточить политику в отношении США

Евгения Алешина
Барт де Вевер пригрозил Дональду Трампу начать ответную торговую войну.

Премьер Бельгии об ужесточении политики в отношении США

Фото: www.globallookpress.com/Nicolas Maeterlinck

Премьер-министр Бельгии Де Вевер: Европе пора перестать нежничать с Трампом

Главам европейских стран нужно изменить политику и не идти на уступки президенту США Дональду Трампу из-за его угроз ввести дополнительные пошлины на товары из Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы должны ответить на это. Больше нет смысла нежничать. Если кто-то скажет: „Я хочу отнять у вас территорию НАТО, иначе я начну торговую войну“, тогда мы начнем торговую войну», — сказал Де Вевер.

Политик отметил, что Евросоюзу надо выступить единым фронтом против давления из Вашингтона, так как эти пошлины на отдельные европейские страны затронет всех членов объединения.

«Это будет направлено против всех, и тогда, с моей точки зрения, нужно придерживаться девиза один против всех и все против одного», — заявил венгерский лидер.

Дональд Трамп сообщил 17 января, что с 1 февраля США вводит пошлины в размере 10% с возможностью повышения до 25% в отношении ряда стран Европы. Это касается тех стран, кто заявил о планах отправить в Гренландию своих военных после высказываний Трампа о желании включить остров в состав США.

Бывший специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер обозначил, Европа все еще считает Вашингтон главным партнером в сфере безопасности, но теперь серьезно сомневаются в стабильности и предсказуемости Штатов. Волкер признал, что возможная попытка США забрать Гренландию у Дании приведет к распаду НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Финляндии предложил Трампу обсудить Гренландию в сауне.

