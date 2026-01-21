Шутка школьного уровня: как Трамп троллит Европу в соцсетях

Трамп опубликовал карту с Канадой и Гренландией, окрашенными в цвета флага США

Основное международно-политическое событие, площадкой для которого стал экономический форум в Давосе, это битва Старого и Нового света, которые пытаются по-прежнему называть себя союзниками и сохранить хотя бы видимость диалога. Хотя, конечно, основные попытки предпринимают европейцы.

Президент США Дональд Трамп же словно издевается. Вот одна из последних публикаций в его соцсети. Еврочиновникам показывают карту, где Канада, Венесуэла и Гренландия в цветах американского флага. Это насмешка уровня начальных классов школы, но она работает и злит наблюдателей на другой стороне Атлантики.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп репостнул сообщение, что врагами США являются ООН и НАТО, а не Россия. Публикация была размещена на его странице в соцсети Truth Social. В ней сказано, что Россия и Китай не представляют угрозы для Штатов, в отличие от упомянутых международных организаций, превратившихся в «культ». А Москву и Пекин на Западе используют как «страшилки».

