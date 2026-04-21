«Стремятся к милитаризации»: Песков про потенциальные франко-польские ядерные учения

Нынешний курс Европы никак не способствует стабильности на континенте.

Песков: потенциальные франко-польские ядерные учения показывают стремление к милитаризации

В Кремле прокомментировали потенциальные учения Франции и Польши по применению ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнул, что нынешний курс Европы не способствует стабильности.

«Здесь нужно разобраться с деталями, о каком именно оружии идет речь, в каких странах. Но, безусловно, это лишний раз, наверное, показывает устремления Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклеаризации с точки зрения ядерного оружия. Это то, что не способствует стабильности и предсказуемости на европейском континенте», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия для возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, российская сторона сохраняет технологическую возможность для поставок и готова вернуться к транзиту в Венгрию и Словакию, имея договорные обязательства с Будапештом.

Песков подчеркнул, что дальнейшее развитие событий напрямую зависит от решений Киева: откроют ли украинские власти трубу и прекратят ли давление. Он отметил, что «мяч на той стороне».

Последние новости

19:59
«Внимание есть»: Калашникова прокомментировала слухи о романе Джигана и Седоковой
19:50
Лерчек запустила новый бренд: юрист объяснил, насколько законны ее действия
19:47
В Мали освобождены захваченные террористами в Нигере граждане России и Украины
19:46
Суд арестовал женщину после смертельной аварии на Садовом кольце
19:41
Шойгу раскритиковал власти Молдавии из-за заявлений в отношении Приднестровья
19:40
Заглядывал под юбки: пенсионер прятал камеру в ботинке ради интимных съемок

Сейчас читают

В Южной Корее арестован основатель поп-группы BTS
Утратил статус: крупнейший в мире айсберг раскрошился на мелкие части
Останки 50 младенцев и шести взрослых нашли на территории кладбища
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео