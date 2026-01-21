Нельзя оставлять без лечения: к каким осложнениям может привести обычный насморк

Инфекционист Поздняков: нелеченный насморк чреват опасными осложнениями

Насморк сам по себе не опасен, но за ним может скрываться коварный воспалительный процесс, который может привести к серьезным последствиям. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал журналистам aif.ru, что даже банальный ринит требует внимания и консультации со специалистом.

Главный риск — распространение воспаления на соседние органы. Локализация инфекции разрастается, если ее вовремя не остановить. Острый ринит может стать хроническим, а воспаление по слуховой трубе нередко перерастает в отит и евстахиит, сопровождающиеся болью, ощущением заложенности и снижением слуха.

Затянувшийся насморк также может привести к проблемам с глазами, например дакриоциститу — воспалению слезных путей. Но чаще всего развиваются синуситы — воспаления гайморовых, лобных или решетчатых пазух носа. Самое опасное последствие синусита — распространение инфекции на оболочки мозга (менингит).

Кроме прочего, нелеченный насморк порой приводит к ларингиту или фарингиту, бронхиту и пневмонии. Причина не всегда в отсутствии лечения, осложнения возникают и из-за некорректной терапии, например, при запоздалом или неоправданном введении антибиотиков, что ослабляет иммунитет.

Из-за длительного и бесконтрольного применения сосудосуживающих капель может развиться так называемая «нафтизиновая» зависимость, от которой непросто избавиться. Поэтому при ухудшении состояния на четвертый-седьмой день болезни после кажущегося улучшения, при возникновении головной боли, тяжести и болезненности в области лица или груди стоит посетить врача.

Поздняков посоветовал не переносить болезнь на ногах, соблюдать питьевой режим и увлажнять воздух, правильно использовать лекарства, а сосудосуживающие средства — не более трех-пяти дней. Запрещено самолечение антибиотиками, их должен назначать доктор. При повышенной температуре, затянувшихся на семь-десять дней симптомах простуды, болях, одышке и желто-зеленой мокроте необходимо показаться врачу.

