Фермеры устроили массовые протесты у здания Европарламента в Страсбурге

Эфирная новость 21 0

Акции были направлены против торговой сделки Евросоюза.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Elyxandro Cegarra; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Возможно, лучшим решением для европейских политиков было бы сосредоточиться на внутренних проблемах. Пока в Давосе обсуждали Украину и США, в самом центре Страсбурга проходили массовые протесты французских фермеров. Дошло до столкновений с полицией прямо перед зданием Европарламента.

Протестующие недовольны сделкой между ЕС и странами Южной Америки. По условиям соглашения Европа будет закупать сельхозпродукцию ТАМ, а своих производителей оставляет не у дел. Фермеры требуют отменить этот договор и уже перешли к силовым методам. На юге Франции они просто вламываются в магазины и выбрасывают с полок все иностранные продукты.

Ранее, писал 5-tv.ru, ЕС и МЕРКОСУР подписали торговое соглашение в столице Парагвая. Еврокомиссия назвала это событие «исторической вехой в отношениях между двумя регионами».

Как отметил портал Euractiv, договор был подписан на фоне протестов европейских фермеров, которые считают, что с наплывом продукции из Южной Америки они окажутся в условиях недобросовестной конкуренции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:03
Незапланированное купание: в Севастополе прохожие спасли подростка, упавшего в море
8:49
Фермеры устроили массовые протесты у здания Европарламента в Страсбурге
8:32
«Я была растрогана до слез»: как мама и дочь поздравили Волочкову с 50-летием
8:18
Божий дар, а не работа хирургов: Волочкова заявила о сексуальности своего тела
8:03
«Мы остановили восемь войн»: Трамп подвел итоги года у власти
7:48
Пентагон намерен сократить участие США в структурах НАТО

Сейчас читают

«Из соображений безопасности»: почему самолет Трампа не долетел до Швейцарии
«Устроилась хорошо»: где живет Лариса Долина после передачи квартиры Лурье
Поздравления, награды и шоу для фанатов: как Волочкова отметила 50-летие
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026