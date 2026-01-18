ЕС и МЕРКОСУР подписали торговое соглашение в столице Парагвая

Европейский союз и южноамериканский экономический блок МЕРКОСУР заключили торговое соглашение в парагвайской столице Асунсьоне. Еврокомиссия (ЕК) назвала это событие «исторической вехой в отношениях между двумя регионами».

Как отметил портал Euractiv, договор был подписан на фоне протестов европейских фермеров, которые считают, что с наплывом продукции из Южной Америки они окажутся в условиях недобросовестной конкуренции.

Их опасения связаны с тем, что в Европу привозят дешевые южноамериканские продукты, к которым Евросоюз не будет предъявлять таких же строгих требований качества, как к продукции собственных аграриев.

Несмотря на это, большинство стран ЕС поддержали сделку, невзирая на противодействие Франции и Польши, отметило издание.

От ЕС в подписании участвовали председатель Европейского совета Антониу Кошта и председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что благодаря новому взаимовыгодному партнерству обе стороны выигрывают экономически, дипломатически и геополитически.

Кроме того, компании намерены создавать общий экспорт, обеспечивать экономический рост, рабочие места и поддерживать друг друга в переходах к экологически чистой и цифровой экономике.

«Мы выбираем справедливую торговлю вместо тарифов, мы выбираем продуктивное, долгосрочное партнерство вместо изоляции», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на церемонии.

В церемонии подписания участвовали президенты Парагвая, Аргентины, Уругвая, Боливии и Панамы, а также глава МИД Бразилии. Новое соглашение объединит 27 стран ЕС с южноамериканскими рынками.

Сделку готовили 25 лет. Переговоры об этом начались еще в 2000 году — в период расцвета глобализации, когда Европе было проще находить новых партнеров. Тем не менее на согласование деталей торгового договора ушло четверть века.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, сотни французских фермеров на тракторах начали штурмовать Елисейские поля. Они завалили картофелем дороги у здания парламента, а флаги Евросоюза забросали навозом. Причина — решение Брюсселя закупать дешевое мясо и зерно в странах Южной Америки.

