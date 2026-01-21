Бывшую королеву красоты приговорили к трем годам колонии за мошенничество

В Москве основательницу модельного агентства Елену Шерипову приговорили к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Следствие установило, что осужденная вместе с сообщниками организовала криминальную схему под видом агентства для моделей. Злоумышленники проводили агрессивную рекламную кампанию. Они обещали клиентам обучение, профессиональные портфолио и гарантированное трудоустройство в индустрии моды.

На деле же никто не планировал исполнять взятые обязательства. Чтобы оплатить дорогостоящие услуги, многие пострадавшие оформляли кредиты. Для придания достоверности своим действиям соучастники имитировали учебный процесс и проводили постановочные фотосессии.

Руководила агентством Шерипова. Она является бывшей первой вице-королевой международного конкурса красоты Queen of the Рlanet. Титул основательницы действовал на клиентов убедительно.

Для усыпления бдительности аферисты также использовали закрытые чаты в мессенджерах. В них они регулярно публиковали вымышленные объявления о наборе моделей для съемок в рекламе. Престиж агентства поддерживался за счет демонстрации глянцевых журналов, в которых печатались снимки ранее обманутых клиентов.

По данным столичной прокуратуры, от действий мошеннической группы пострадали 159 человек. Финансовый ущерб превысил 17 миллионов рублей. Полученные от доверчивых соискателей средства участники схемы тратили на личные нужды.

Осужденная была взята под стражу непосредственно в зале заседаний после оглашения вердикта. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Суд также частично удовлетворил гражданские иски. С Шериповой было взыскано порядка 1,6 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба в пользу потерпевших.

