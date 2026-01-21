«Известия» возглавили рейтинг СМИ платформы «Дзен» за декабрь

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Помимо этого, МИЦ сохранил за собой первое место среди медиахолдингов.

Известия возглавили рейтинг СМИ по итогам декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Информационная платформа «Дзен» представила декабрьские данные по охватам средств массовой информации, подготовленные совместно с исследовательской компанией Mediascope.

Согласно результатам исследования, «Известия» заняли первое место в общем рейтинге СМИ, поднявшись сразу на три позиции за месяц. В пятерку лидеров также вошли Life.ru, RT, «РИА Новости» и «Комсомольская правда». В отдельном рейтинге платформы «Дзен» «Известия» расположились на пятой строчке.

Положительную динамику показали и другие медиа: телеканал РЕН ТВ улучшил свои позиции и занял 12-е место (+3 строки), Пятый канал поднялся на шесть пунктов — до 27-й позиции. Канал «78» прибавил десять мест и оказался на 40-й строчке, а газета «Спорт-Экспресс» заняла 42-е место, поднявшись на три позиции.

Кроме того, МИЦ «Известия» сохранил лидерство в рейтинге медиахолдингов. В декабре прошлого года холдинг стал лауреатом Национальной премии «Дзена» в категории «Медиахолдинг года». Победителем в номинации «Самое оперативное и популярное агентство» стало «РИА Новости», ТАСС получил звание самого цитируемого СМИ. В категории «Международная повестка» награду получил Russia Today, РБК был признан «Экономическим медиа года», а газета «Коммерсант» — аналитическим медиа года.

«Известия» возглавили рейтинг СМИ платформы «Дзен» за декабрь

