Язык близости без слов: как по объятиям прочитать отношение к себе

Психолог: творческие люди чаще используют тактильный контакт как норму общения

Международный день объятий отмечается 21 января. Есть несколько типов объятий, и каждый из них может многое сказать об отношении человека к собеседнику. О том, как «читать» язык объятий, Life.ru рассказала психолог Анастасия Лысакова.

Прежде чем интерпретировать объятия, специалист посоветовала учитывать личные особенности человека и влияние среды. Застенчивость, к примеру, нередко является врожденной чертой, поэтому такие люди могут редко обниматься, даже испытывая теплые чувства. Важно принимать во внимание и социальный контекст: представители творческих профессий или спортсмены контактных дисциплин чаще используют тактильный контакт как норму общения, без романтического подтекста. Так, в спортивных бальных танцах тесное взаимодействие является частью профессионального процесса, а не проявлением личной симпатии, отмечает Лысакова.

С учетом этих факторов можно перейти к расшифровке самих жестов.

Формальные объятия

К этой категории относятся сдержанные объятия, при которых люди касаются друг друга только руками, сохраняя дистанцию корпусом. Такой жест говорит о формальности отношений, социальной дистанции или внутренней скованности, например, если объятие задано правилами ситуации.

Асимметричные объятия

Подобные жесты часто заметны на совместных фотографиях. Когда один человек обнимает активнее (притягивает, кладет руку на плечо), а второй остается пассивным, это может быть демонстрацией принадлежности. По словам психолога, таким образом партнер невербально обозначает свои права, что особенно характерно для новых или нестабильных отношений.

«Включенные» объятия

Речь идет о тесном контакте, где задействованы не только руки: люди смотрят друг другу в глаза, соприкасаются щеками и находятся максимально близко. Такие объятия свидетельствуют о высоком уровне доверия и эмоциональной связи и почти всегда несут романтический или глубокий личный смысл.

Объятия со спины

Если человек обнимает партнера сзади, а жест получает ответ (например, второй накрывает руки обнимающего своими), это говорит о чувстве безопасности, принятия и полном доверии между людьми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.