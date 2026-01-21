Правительству поручили обеспечить доступ к льготным лекарствам во всех регионах

Финансовые средства нужно направлять непосредственно в регионы, а также налаживать работу на местах, сказал Путин.
Льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе и населенном пункте РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.
«Подчеркну, льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе и населенном пункте. Это социальные обязательства государства, и их нужно выполнять должным образом», — заявил российский лидер.
Владимир Путин отметил, что деньги нужно направлять непосредственно в регионы, а также налаживать работу на местах. Также необходимо своевременно заключать соглашения на покупку препаратов и выстраивать логистику, добавил глава государства.
Президент также попросил доложить ему о развитии российского производства лекарств и вакцин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин собрал правительство России на первое в 2026 году совещание. В начале видеоконференции он предложил обсудить вопросы прохождения зимнего сезона, ситуацию в транспортной отрасли на фоне серьезных снегопадов и низких температур.
