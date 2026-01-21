Правительству поручили обеспечить доступ к льготным лекарствам во всех регионах

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 49 0

Финансовые средства нужно направлять непосредственно в регионы, а также налаживать работу на местах, сказал Путин.

Фото, видео: © РИА Новости/Любовь Чиликова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе и населенном пункте РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

«Подчеркну, льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе и населенном пункте. Это социальные обязательства государства, и их нужно выполнять должным образом», — заявил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что деньги нужно направлять непосредственно в регионы, а также налаживать работу на местах. Также необходимо своевременно заключать соглашения на покупку препаратов и выстраивать логистику, добавил глава государства.

Президент также попросил доложить ему о развитии российского производства лекарств и вакцин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин собрал правительство России на первое в 2026 году совещание. В начале видеоконференции он предложил обсудить вопросы прохождения зимнего сезона, ситуацию в транспортной отрасли на фоне серьезных снегопадов и низких температур.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:06
«Посмотрите, что вытворяет»: Джигурда считает Волочкову круче Бритни Спирс
20:49
Не те приоритеты: Трамп заявил, что Европа движется в неправильном направлении
20:31
Путин указал на необходимость решать все соцпроблемы участников СВО
20:21
Язык близости без слов: как по объятиям прочитать отношение к себе
20:09
Житель Балашихи распылил химикаты на семью с годовалым ребенком
19:59
Добро пожаловать отсюда: Трамп пересел на другой самолет из-за поломки при вылете в Давос

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
Как справиться с проблемными родственниками: поиск правильного пути
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Умер снявший сериалы «СеняФедя» и «Семейка» оператор Александр Чаплинский

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026