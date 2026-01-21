«Посмотрите, что вытворяет»: Джигурда считает Волочкову круче Бритни Спирс

Евгения Алешина
Шоумен перечислил все достоинства знаменитой подруги.

Никита Джигурда считает Анастасию Волочкову круче Бритни Спирс

Балерина Анастасия Волочкова круче американской певицы Бритни Спирс. Такое неожиданное заявление сделал актер Никита Джигурда в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на показе документального фильма «Высоцкий. Неизвестные страницы».

«Посмотрите, что вытворяет Бритни Спирс!» — воскликнул актер, имея ввиду странные танцы артистки в соцсетях.

По его мнению, Бритни уже давно во всем уступает Волочковой. Например, американка уже давно не собирает концертные залы, как это делает балерина.

«Настя круче, потому что Бритни Спирс не собирает сейчас залы вообще», — говорит Джигурда.

Джигурда подчеркнул, что все, что есть сейчас у балерины — результат ее собственного труда. Так, Волочкова собственными силами закончила академическое хореографическое училище имени А. Я. Вагановой (ныне — Академия русского балета имени А. Я. Вагановой). Потом ее приняли в Мариинский театр, а потом был и Большой. Актер отметил, что бизнесмен Сулейман Керимов появился в ее жизни гораздо позже.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказал журналист Отар Кушанашвили об уникальности Волочковой. Журналист признался, что был очарован балериной с момента знакомства.

