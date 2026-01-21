«Влюбляет в себя за восемь секунд»: Кушанашвили об уникальности Волочковой
Журналист признался, что был очарован балериной с момента знакомства.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Кушанашвили: Волочкова умеет влюблять в себя людей за восемь секунд
У заслуженной артистки России Анастасии Волочковой есть способность очаровывать людей за несколько секунд. Об этом сказал журналист и телеведущий Отар Кушанашвили на праздновании юбилея балерины.
«Ее уникальное свойство — влюблять в себя людей за восемь секунд. Это даже быстрее, чем я. Она влюбляет в себя людей за восемь секунд. Я считал секундомером», — заявил телеведущий.
Он вспомнил, что они познакомились несколько лет назад в Киеве, когда вместе входили в состав жюри какого-то конкурса. С ними был театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк. И в тот вечер Анастасия очаровала обоих своих коллег.
Отметил Кушанашвили и то, насколько она красива, умна, талантлива и терпелива.
«Я, когда смотрю на Волочкову, думаю: „Где границы ее терпения?“ На нее наступают, ее костерят, ее бранят. Она держит оборону. <…> Это талантливейшая барышня. Я хотел бы вам всем пожелать такого сочетания ума и красоты, но мы рылом не вышли», — добавил журналист.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как мама и дочь поздравили Волочкову с 50-летием.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?