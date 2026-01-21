Силы ПВО за два часа сбили 52 украинских дрона над югом России

Наибольшее количество беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря.
Российские силы ПВО вечером отразили массированную атаку беспилотников ВСУ над южной территорией страны. Как сообщили 21 января в Минобороны РФ, за двухчасовой период было обнаружено и уничтожено более полусотни дронов, запущенных со стороны Украины.
По данным военного ведомства, с 18:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Основная часть воздушных целей — 36 дронов — была сбита над акваторией Азовского моря. Еще восемь аппаратов уничтожены над Черным морем. Кроме того, по четыре беспилотника нейтрализованы над Республикой Крым и территорией Краснодарского края.
С февраля 2022 года, после объявления о начале специальной военной операции, с которым выступил президент России Владимир Путин, субъекты РФ на постоянной основе сталкиваются с атаками со стороны украинских вооруженных формирований.
Для нанесения ударов применяются различные средства поражения: наряду с беспилотными летательными аппаратами используются и ракетные системы, что делает обстановку в приграничных и тыловых регионах напряженной на ежедневной основе.
