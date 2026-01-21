Силы ПВО за два часа сбили 52 украинских дрона над югом России

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 67 0

Наибольшее количество беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря.

Сколько дронов над территорией РФ сбили 21 января

Фото: EPA/ТАСС

Российские силы ПВО вечером отразили массированную атаку беспилотников ВСУ над южной территорией страны. Как сообщили 21 января в Минобороны РФ, за двухчасовой период было обнаружено и уничтожено более полусотни дронов, запущенных со стороны Украины.

По данным военного ведомства, с 18:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Основная часть воздушных целей — 36 дронов — была сбита над акваторией Азовского моря. Еще восемь аппаратов уничтожены над Черным морем. Кроме того, по четыре беспилотника нейтрализованы над Республикой Крым и территорией Краснодарского края.

С февраля 2022 года, после объявления о начале специальной военной операции, с которым выступил президент России Владимир Путин, субъекты РФ на постоянной основе сталкиваются с атаками со стороны украинских вооруженных формирований.

Для нанесения ударов применяются различные средства поражения: наряду с беспилотными летательными аппаратами используются и ракетные системы, что делает обстановку в приграничных и тыловых регионах напряженной на ежедневной основе.

