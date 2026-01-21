Путин: тема Гренландии и США России не касается

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 61 0

По словам российского лидера, Дания всегда относилась к острову жестоко, как к колонии.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

России не касается тема Гренландии и США. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках Оперативного совещания с постоянными членами Совбеза России.

«Это нас не касается совершенно — того, что с Гренландией происходит, но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», — заявил президент РФ.

Владимир Путин на примере Аляски оценил стоимость Гренландии в $250 миллионов. По словам российского лидера, США «потянут» покупку Гренландии, если та будет продаваться в ценах, сопоставимых с той, которую РФ заплатила за Аляску в XIX веке.

Также Путин отметил, что Дания всегда относилась к Гренландии жестоко, как к колонии.

«Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко», — заявил президент.

Ранее Путин сообщил, что получил персональное послание от президента США Дональда Трампа с предложением принять участие в работе «Совета мира», который планируется задействовать в урегулировании конфликта в сектор Газа.

Глава государства отметил, что выразил благодарность американскому лидеру за инициативу во время своего выступления на Оперативном совещании с постоянными членами Совет Безопасности РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

 

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:19
Путин рассказал о возможном применении замороженных США российских активов
23:59
В Госдуме рассказали о схеме мошенников с «проверкой» аккаунта на защищенность
23:34
Путин: тема Гренландии и США России не касается
23:15
«Жадная жаба»: Никита Джигурда откровенно высказался о Ларисе Долиной
22:57
Путин поблагодарил Трампа за приглашение в «Совет мира»
22:42
Президент Палестины Аббас прибыл в Москву с двухдневным визитом

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
«В каком-то смысле это талант»: Аглая Тарасова про смекалку
«Устала быть сильной»: Волочкова ответила, свободно ли ее сердце
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026