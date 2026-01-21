Путин: тема Гренландии и США России не касается

России не касается тема Гренландии и США. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках Оперативного совещания с постоянными членами Совбеза России.

«Это нас не касается совершенно — того, что с Гренландией происходит, но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», — заявил президент РФ.

Владимир Путин на примере Аляски оценил стоимость Гренландии в $250 миллионов. По словам российского лидера, США «потянут» покупку Гренландии, если та будет продаваться в ценах, сопоставимых с той, которую РФ заплатила за Аляску в XIX веке.

Также Путин отметил, что Дания всегда относилась к Гренландии жестоко, как к колонии.

«Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко», — заявил президент.

Ранее Путин сообщил, что получил персональное послание от президента США Дональда Трампа с предложением принять участие в работе «Совета мира», который планируется задействовать в урегулировании конфликта в сектор Газа.

Глава государства отметил, что выразил благодарность американскому лидеру за инициативу во время своего выступления на Оперативном совещании с постоянными членами Совет Безопасности РФ.

