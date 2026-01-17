Экс-игрока «Локомотива» Артура Шамрина нашли мертвым после исчезновения в Липецке

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 100 0

Спортсмен, имевший инвалидность по неврологии, в пятницу, 16 января, вышел на вечернюю прогулку и не вернулся.

От чего умер экс-футболист Локомотива Артур Шамрин

Фото: Telegram/Официальный канал ФК «Металлург» (Липецк)/fcmetallurg_lp

Экс-игрок футбольного клуба (ФК) «Локомотив» Артур Шамрин умер на 57-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале липецкого ФК «Металлург», за который также выступал спортсмен. Смерть Шамрина подтвердил его сын Сергей.

«За потерей потеря — умер Артур Шамрин», — говорится в сообщении клуба.

Известно, что Шамрин, который в последнее время болел и имел инвалидность по неврологии, в пятницу, 16 января, вышел на вечернюю прогулку и не вернулся. Всю ночь его искали родственники и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В итоге тело спортсмена обнаружили в Елецком микрорайоне Липецка.

Артур Шамрин — 18-й бомбардир в истории ФК «Металлург». В период с 1984 по 1986 и с 1992 по 1994 годы он забил за команду 37 мячей.

За «Локомотив» Шамрин выступал с 1990 по 1991 год. Также футболист играл в дубле московского «Спартака», в СКА (Одесса) и майкопской «Дружбе». Карьеру нападающий вынужденно завершил в 28 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти бывшего нападающего ФК «Динамо» и «Зенит» Дмитрия Акимова. Футбольную карьеру спортсмен строил весьма успешно, добиваясь значимых результатов как в России, так и за ее пределами. В 2000 году, выступая за минское «Динамо», он стал обладателем бронзовой награды чемпионата Белоруссии.

