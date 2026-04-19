Группа подростков с ножами и электрошокерами напала на сверстников в Подмосковье

Рита Цветкова

Семеро агрессоров отобрали у детей рюкзаки на ж/д станции, избили и увезли в неизвестном направлении, затащив в прибывший поезд.

Группа вооруженных ножами и электрошокерами подростков напала на троих сверстников в Подмосковье на железнодорожной станции Тарасовская, расположенной между селом Тарасовка и поселком Черкизово. По словам очевидцев, агрессоров было семеро, они вели себя крайне вызывающе и слабо реагировали на вмешавшихся в ситуацию взрослых. Еще хуже то, что никто не смог остановить насилие. Пострадавших школьников, которым на вид лет 12, нападавшие втолкнули в прибывший поезд, а затем вошли следом и уехали.

О происшествии журналистам 5-tv.ru рассказала свидетельница атаки Клариса. По ее словам, нападавшие подростки держали в руках большие ножи, больше напоминающие кухонные. Они были одеты в черные худи, на спине у некоторых была заметна незнакомая очевидицам символика, кто-то спрятал лицо за балаклавой. Главарь банды выделялся белым худи, вел себя неадекватно — громко кричал, сыпал угрозами.

«Угрожают, избивают, забрали у них рюкзаки. У них в руках ножи, электрошокеры, они ими щелкают… Отобрали у них рюкзаки, ковырялись в рюкзаках, орали: „Это я заберу себе“. Они высказывали угрозы и нам», — поделилась женщина.

За пострадавших ребят вступились взрослые, оказавшиеся на противоположной стороне станции. Люди призывали подростков остановиться, предупреждали, что вызовут полицию, взывали к чувству самосохранения — за такие действия придется отвечать по закону. Но не были услышаны.

«Когда мужчины начали им кричать, что так нельзя, что они группировка, что их посадят… Пришла электричка из Пушкина в сторону Москвы, они затолкали ребят в электричку и уехали», — сообщила Клариса.

Свидетельница происшествия утверждает, что видит агрессивную группу далеко не в первый раз. До этого подростки просто «бегали по станции» с ножами, ругались и «жалили» друг друга электрошокерами. По мнению Кларисы, парни не живут в Черкизово, а приезжают на эту станцию, чтобы играть в свои опасные игры. На этот раз они пошли дальше и совершили нападение.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как мошенники вовлекают подростков в свою деятельность — заставляют совершать кражи, поджоги и другие преступления.

Последние новости

11:19
Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых
11:07
«Общаемся как братья»: Александр Лукашенко про Владимира Путина
11:04
От деревни до Пекина: где учится сын Александра Лукашенко Николай
10:50
Два этапа: раскрыт порядок индексации пенсий в 2027 году
10:34
Основная причина внезапной смерти: какая болезнь сердца протекает без симптомов
10:19
В Ставропольском крае ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео