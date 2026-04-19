Группа подростков с ножами и электрошокерами напала на сверстников в Подмосковье

Группа вооруженных ножами и электрошокерами подростков напала на троих сверстников в Подмосковье на железнодорожной станции Тарасовская, расположенной между селом Тарасовка и поселком Черкизово. По словам очевидцев, агрессоров было семеро, они вели себя крайне вызывающе и слабо реагировали на вмешавшихся в ситуацию взрослых. Еще хуже то, что никто не смог остановить насилие. Пострадавших школьников, которым на вид лет 12, нападавшие втолкнули в прибывший поезд, а затем вошли следом и уехали.

О происшествии журналистам 5-tv.ru рассказала свидетельница атаки Клариса. По ее словам, нападавшие подростки держали в руках большие ножи, больше напоминающие кухонные. Они были одеты в черные худи, на спине у некоторых была заметна незнакомая очевидицам символика, кто-то спрятал лицо за балаклавой. Главарь банды выделялся белым худи, вел себя неадекватно — громко кричал, сыпал угрозами.

«Угрожают, избивают, забрали у них рюкзаки. У них в руках ножи, электрошокеры, они ими щелкают… Отобрали у них рюкзаки, ковырялись в рюкзаках, орали: „Это я заберу себе“. Они высказывали угрозы и нам», — поделилась женщина.

За пострадавших ребят вступились взрослые, оказавшиеся на противоположной стороне станции. Люди призывали подростков остановиться, предупреждали, что вызовут полицию, взывали к чувству самосохранения — за такие действия придется отвечать по закону. Но не были услышаны.

«Когда мужчины начали им кричать, что так нельзя, что они группировка, что их посадят… Пришла электричка из Пушкина в сторону Москвы, они затолкали ребят в электричку и уехали», — сообщила Клариса.

Свидетельница происшествия утверждает, что видит агрессивную группу далеко не в первый раз. До этого подростки просто «бегали по станции» с ножами, ругались и «жалили» друг друга электрошокерами. По мнению Кларисы, парни не живут в Черкизово, а приезжают на эту станцию, чтобы играть в свои опасные игры. На этот раз они пошли дальше и совершили нападение.

