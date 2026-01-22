Не спешите выливать: безопасно ли использовать прокисшее молоко для выпечки

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Даже при отсутствии запаха и горечи такой продукт может навредить здоровью.

Безопасно ли использовать прокисшее молоко для выпечки

Фото: 5-tv.ru

Прокисшее молоко не всегда безопасно использовать для выпечки

Прокисшее молоко не всегда нужно сразу выбрасывать — в некоторых случаях его можно использовать для домашней выпечки. Об этом aif.ru рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Как пояснил эксперт, важно отличать прокисшее молоко от тухлого. Если молоко просто скисло, но при этом не имеет резкого неприятного запаха, горечи и сохраняет характерный кисломолочный вкус, его можно использовать, например, для приготовления блинов.

«Если молоко прокисло, это не значит, что оно испортилось. А вот тухлое молоко использовать нельзя — оно опасно для здоровья и может вызвать тошноту или пищевое отравление», — отметила специалист.

При этом эксперты НИИ хлебопекарной промышленности предупреждают: если у молока истек срок годности, даже прокисший продукт лучше не использовать ни для выпечки, ни для других блюд. Несмотря на пастеризацию, в молоке могут сохраняться термоустойчивые патогенные микроорганизмы, которые со временем начинают активно размножаться.

Специалисты подчеркивают, что срок годности указывается не случайно — именно в этот период производитель гарантирует безопасность продукта. После его истечения употребление молока и молочных продуктов может привести к нежелательным последствиям для здоровья, даже если они не имеют явных признаков порчи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему нельзя спасать испорченную еду.

