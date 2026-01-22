В Нью-Йорке задержали мужчину за попытку проникновения в Генконсульство РФ

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 15 0

Неизвестный мужчина забрался на балкон здания дипмиссии.

Зачем мужчина пытался залезть в консульство РФ в США

Фото: www.globallookpress.com/Jimin Kim

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неизвестный мужчина попытался проникнуть на территорию Генерального консульства России в Нью-Йорке. Нарушителя задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщили РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию. Инцидент произошел 20 января.

В представительстве РФ охарактеризовали случившееся как попытку незаконного проникновения «неуравновешенного лица» на охраняемую территорию консульства.

По данным дипломатов, злоумышленник забрался на балкон второго этажа здания. Не сумев вскрыть закрытые ставни, он сорвал новогоднюю гирлянду, однако не смог отвязать российский флаг, установленный на флагштоке.

После происшествия мужчину задержала полиция. В настоящее время проводится расследование, которое осуществляется во взаимодействии правоохранительных органов с сотрудниками консульства.

В дипмиссии подчеркнули, что подобные провокации в отношении российских дипломатических учреждений происходят регулярно и не всегда встречают активное противодействие со стороны принимающих властей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бездомные терроризируют туристов в аэропорту Нью-Йорка. Бродяги буквально путешественников и захватывают общественные зоны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:24
В Нью-Йорке задержали мужчину за попытку проникновения в Генконсульство РФ
6:14
РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:00
«Разводимся проработанными!»: звезды на красной дорожке комедии «Комментируй это»
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака
5:40
На Пятом канале акция «День добрых дел» для восьмилетнего Мирослава
5:24
Не спешите выливать: безопасно ли использовать прокисшее молоко для выпечки

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
«Жадная жаба»: Никита Джигурда откровенно высказался о Ларисе Долиной
«Лариса нас потрясла»: соседи рассказали, как им жилось рядом с Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026