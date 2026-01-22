Дарить и продавать жилье в РФ разрешат по биометрии

Новые правила вступят в силу 1 июля 2026 года.

Продавать и дарить жилье разрешат по биометрии. Принципиально новый механизм заработает с 1 июля.

Сейчас, чтобы передать право собственности онлайн, необходимо внести специальную отметку в реестр недвижимости. Для этого нужно лично обратиться в МФЦ. Нововведение позволит пропустить этот этап, и сделает процесс полностью удаленным. А сами онлайн-сделки получат сразу три уровня защиты: это авторизация на Госуслугах, усиленная квалифицированная электронная подпись и биометрия.

Ранее 5-tv.ru писал, что министерство внутренних дел (МВД) совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) и правительством Москвы планируют создать информационную систему биометрической идентификации иностранных граждан.

Разработку биометрической информационной системы необходимо завершить до 10 декабря 2026 года. До наступления этой даты правительство также будет ждать подготовленный доклад от создателей сервиса.

