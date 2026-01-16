В России появится система биометрического опознавания иностранцев

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Согласно распоряжению правительства, разработка нового инструмента для контроля мигрантов должна завершиться в 2026 году.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина



Министерство внутренних дел (МВД) совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) и правительством Москвы планируют создать информационную систему биометрической идентификации иностранных граждан. Об этом сообщают журналисты ТАСС, ссылаясь на соответствующее распоряжение правительства, связанного с мероприятиями, направленными на реализацию концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы.

Представители агентства ознакомились с документом. В нем, в частности, сказано, что разработку биометрической информационной системы необходимо завершить до 10 декабря 2026 года. До наступления этой даты правительство также будет ждать подготовленный доклад от создателей сервиса.

Прежде сообщалось, что до конца июня 2026 года в РФ должен быть создан единый государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Именно этот проект будет собирать биометрические данные иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих и покидающих страну.

С 2024 года в рамках эксперимента иностранцы и лица без гражданства сдавали отпечатки пальцев и проходили цифровую фотосъемку в аэропортах при въезде в РФ. В 2025-м при безвизовом въезде в страну мигранты уже могли заранее сдавать свои биометрические данные через мобильное приложение RuID.

Ранее 5-tv.ru писал о пилотном проекте на территории Москвы, в рамках которого в будущем россияне смогут заказать доставку товаров 18+ по биометрии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


