Тихий океан подает сигнал: землетрясение у США может запустить цепь катастроф

Daily Mail: землетрясение у побережья США может запустить цепь катастроф

На западном побережье США было зафиксировано сильное землетрясение, которое вызвало ощутимые толчки на сотни километров вокруг. Сейсмологи подчеркивают: само по себе это событие не стало катастрофой, однако оно вновь напомнило о скрытой угрозе, давно накапливающейся под Тихим океаном, сообщает Daily Mail.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в океане на значительном удалении от суши. По информации Геологической службы США, эпицентр находился примерно в 300 километрах к западу от города Кус-Бей в штате Орегон. Несмотря на это, подземные толчки почувствовали даже жители Портленда, хоть он и расположен почти в 500 километрах от эпицентра.

Последующие сейсмические колебания были зафиксированы в районе тектонической плиты Хуан-де-Фука. Она входит в так называемую зону субдукции Каскадия — протяженный разлом у западных берегов Северной Америки, давно вызывающий беспокойство у геофизиков.

Ученых настораживает зона Каскадия

По оценкам специалистов, вероятность повторного землетрясения средней силы в ближайшие дни остается относительно невысокой. Однако главная тревога связана не с отдельными толчками, а с возможным масштабным разрывом вдоль всей линии разлома. Формально вероятность такого сценария в краткосрочной перспективе оценивается менее чем в один процент. Но в долгосрочном плане ситуация выглядит куда мрачнее.

Исследование, опубликованное весной 2025 года, указывает на то, что к концу XXI века в одном из крупнейших сейсмических регионов планеты практически неизбежно произойдет колоссальное землетрясение. Речь идет о событиях, которые могут изменить очертания побережья и затронуть миллионы людей.

Механизм будущей катастрофы

Опасность зоны Каскадия заключается в том, что океаническая плита Хуан-де-Фука постепенно уходит под Североамериканскую литосферную плиту. Этот процесс не происходит плавно. Плиты могут «залипать» на десятилетия и даже столетия, накапливая колоссальное напряжение.

Когда энергия высвобождается, происходит мощное землетрясение. Поскольку разлом расположен под водой, удар приходится не только по суше, но и по Тихому океану. В таком случае формируются гигантские волны, способные за считанные минуты достичь побережья.

По расчетам ученых, землетрясение магнитудой от 8,0 до 9,0 способно вызвать мегацунами высотой до 30 метров. В этом сценарии значительная часть западного побережья США окажется затопленной, а линия берега может опуститься почти на два метра.

«Можете себе представить, что во время следующего землетрясения, когда земля уйдет под воду, вам за считанные минуты придется столкнуться с повышением уровня моря, эквивалентным нескольким столетиям. Это, несомненно, станет катастрофой для США», — рассказала профессор Тина Дурэ.

Исторический пример, который пугает ученых

Последний раз подобное мегаземлетрясение в этом регионе произошло 26 января 1700 года. По оценкам историков и геофизиков, его магнитуда достигала 9,0. Стихийное бедствие вызвало разрушительное цунами, которое полностью уничтожило деревню Пачена-Бей на территории современной Канады.

Архивные данные свидетельствуют, что волны высотой до 30 метров достигли берега менее чем через полчаса после подземных толчков и не оставили шансов на спасение. В те времена прибрежная инфраструктура была минимальной. Сегодня же в зоне риска находятся крупные города, порты, энергетические объекты и транспортные узлы.

Опасное спокойствие

Ученых настораживает и тот факт, что зона субдукции Каскадии остается относительно спокойной уже около 300 лет. По статистике, мощные землетрясения здесь происходят раз в 400–600 лет. С момента последнего катастрофического события прошло уже 325 лет, и это «затишье» специалисты считают тревожным.

Несмотря на мрачные прогнозы, эксперты подчеркивают: человечество не остается полностью беззащитным.

«Определенно, есть люди, которые работают над этим, и я не хочу принижать заслуги этих специалистов. Я думаю, нам просто нужно привлечь больше людей к решению этой проблемы. Возможно, не хватает ресурсов, финансирования или персонала… Но мы все стараемся работать сообща», — утверждает профессор.

Ученые сходятся во мнении, что ключ к снижению последствий будущей катастрофы — в подготовке, инвестициях и международном сотрудничестве.

