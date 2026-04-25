Настоящие соперники: жена Маколея Калкина раскрыла неожиданный повод семейных ссор

Мария Гоманюк
Причиной разногласий часто становится дух конкуренции.

Какие отношения у Маколея Калкина с женой

Фото: www.globallookpress.com/Brent Perniac

Бренда Сонг и Маколей Калкин спорят во время игр в Mario Kart

Американская актриса Бренда Сонг — жена актера Маколея Калкина рассказала, что одной из причин небольших ссор в ее семье становятся видеоигры. Об этом написал журнал People.

По словам актрисы, она и ее супруг любят проводить время за игрой в Mario Kart. Несмотря на занятость и заботу о двоих детях, они иногда позволяют так себе расслабиться. Однако, как отметила Сонг, во время игры между ними возникает дух соперничества, который порой приводит к раздражению.

«Один из поводов для споров — это то, что мы иногда играем в Mario Kart, например, в постели», — пояснила Бренда.

Знаменитость пояснила, что во время таких игр она и супруг начинают активно конкурировать и могут злиться друг на друга, например, из-за неожиданных маневров или проигрыша в последний момент.

«Тогда мы начинаем очень сильно соперничать и слегка злимся друг на друга за то, что кто-то меня подрезал или победил в последнюю минуту», — поделилась артистка.

Однако она добавила, что это самый незначительный повод для разногласий в их отношениях.

Сонг и Калкин вместе с 2017 года, они объявили о помолвке в 2022 году. У пары двое сыновей — Дакота (2021) и Карсон (2022).

Серия Mario Kart известна своей популярностью во всем мире. Первая игра вышла на консоли Super Nintendo и быстро получила признание благодаря необычной графике и игровым механикам, став одной из самых успешных игр своего времени.

