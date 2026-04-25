В России ввели квоты на поступление в вузы для вдов участников СВО

Супруги погибших участников специальной военной операции (СВО) и ополченцев Донбасса получили право на бесплатное поступление в вузы. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Данную информацию разместили на портале официального опубликования нормативных правовых актов.

Помимо этого, глава государства утвердил ряд других законов. Так, российский лидер установил приоритет при сохранении рабочего места для граждан, участвовавших в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или военного времени, если происходит сокращение штата.

Еще один закон предусматривает, что двое родственников сотрудника Росгвардии в случае его тяжелого ранения смогут бесплатно добраться до места лечения и вернуться обратно.

Кроме того, утверждено полное государственное финансирование производства российских мультфильмов для детей. Также введена норма об освобождении от налога на добавленную стоимость услуг по бесплатной догазификации для граждан.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Путин подписал закон об отмене ежегодных деклараций чиновников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.