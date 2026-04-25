В России ввели квоты на поступление в вузы для вдов участников СВО

Мария Гоманюк

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Супруги погибших участников специальной военной операции (СВО) и ополченцев Донбасса получили право на бесплатное поступление в вузы. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Данную информацию разместили на портале официального опубликования нормативных правовых актов.

Помимо этого, глава государства утвердил ряд других законов. Так, российский лидер установил приоритет при сохранении рабочего места для граждан, участвовавших в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или военного времени, если происходит сокращение штата.

Еще один закон предусматривает, что двое родственников сотрудника Росгвардии в случае его тяжелого ранения смогут бесплатно добраться до места лечения и вернуться обратно.

Кроме того, утверждено полное государственное финансирование производства российских мультфильмов для детей. Также введена норма об освобождении от налога на добавленную стоимость услуг по бесплатной догазификации для граждан.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Путин подписал закон об отмене ежегодных деклараций чиновников.

Последние новости

14:16
В Румынии сообщили о повреждении дома обломками дрона
14:00
Съедят заживо или уплывут прочь? Правда о нападениях пираний на людей
13:37
Настоящие соперники: жена Маколея Калкина раскрыла неожиданный повод семейных ссор
13:17
В России ввели квоты на поступление в вузы для вдов участников СВО
13:00
Цветовое погружение: как королева Елизавета II стала иконой стиля
12:48
В Сербии пообещали не вводить санкции против России

Сейчас читают

«Шли раздетые»: выживший турист о трагедии на горе Мунку-Сардык в Бурятии
Речные катеры доставляют боеприпасы, несмотря на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео