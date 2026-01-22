Легендарный пианист Игорь Бриль экстренно госпитализирован в Москве

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 11 0

Музыканта доставили в Боткинскую больницу.

Что случилось с Игорем Брилем

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пианист Игорь Бриль госпитализирован из-за проблем с сердцем

Знаменитый джазовый музыкант и композитор, заслуженный и народный артист РФ Игорь Бриль был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Легендарному пианисту 21 января дважды понадобилась экстренная помощь. Вечером его доставили в Боткинскую больницу с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. В начале января артиста уже госпитализировали в то же медучреждение с аналогичным диагнозом.

В 2023 году джазмен уже оказался в больнице из-за кардиологических проблем. Тогда он сам вызвал себе скорую помощь, ощутив онемение конечностей и покалывание в кончиках пальцев. Сообщалось, что в пути у него чуть не остановилось сердце. Позже, уже находясь дома, Бриль прокомментировал ситуацию 5-tv.ru.

Бриль — выпускник фортепианного отделения музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. После окончания он начал играть в джазовых оркестрах, а с 1968-го — выезжать с сольными концертами в Германию.

В 1987-м Бриль получил звание заслуженного артиста России, а в 1998-м — народного.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:14
Как к колонии: Путин указал на отношение Дании к Гренландии
11:10
Захоронения с более чем 500 телами нашли в Курской области после вторжения ВСУ
11:09
Легендарный пианист Игорь Бриль экстренно госпитализирован в Москве
11:02
«Через 10 дней подаем в суд»: адвокат Лурье готовит новый иск против Долиной
10:53
Возраст под контролем: водители старше 65 лет могут остаться без прав с 2026 года
10:47
Напавший на сотрудницу школы в Нижнекамске семиклассник был задержан

Сейчас читают

Напавший на сотрудницу школы в Нижнекамске семиклассник был задержан
В Нью-Йорке задержали мужчину за попытку проникновения в Генконсульство РФ
Любовь, секс и спортзал: Сергей Бурунов раскрыл свой секрет похудения
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026