Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль 2026

Февраль в 2026 году будет самым лучшим зимним месяцем для посещения парикмахера. После нестабильного декабря и спокойного января волосы начинают активно восстанавливаться, лучше держат форму и легче поддаются укладке.

Но даже в этом периоде есть как идеальные даты для кардинальных изменений, так и дни, когда любые манипуляции с волосами могут принести нежелательный результат. Когда и каким знакам зодиака стоит экспериментировать с прической, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

5-tv.ru

Волосы — это отражение энергии и здоровья человека.

Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизни удачу и гармонию.

В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил. Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.

Лунный календарь стрижек на февраль 2026

5-tv.ru

Лунные ритмы напрямую воздействуют и на знаки зодиака, и на состояние их организма, волос, кожи и ногтей. Дни, соответствующие конкретным фазам Луны, укажут лучший момент для процедур красоты — будь то стрижка, окрашивание, очищающие или питательные маски.

В 2026 году на третий зимний месяц выпадает оптимальный период для выбора новой прически. Главное — избегать периодов Полнолуния и Новолуния, пользоваться энергией растущей Луны в конце месяца. Тогда волосы будут расти быстрее, выглядеть здоровее и долго держать безупречную форму.

Из 28 февральских дней особое внимание стоит обратить на следующие числа:

2 февраля (Полнолуние во Льве) — самый непредсказуемый день месяца. Волосы становятся капризными, окрашивание может лечь неравномерно;

(Полнолуние во Льве) — самый непредсказуемый день месяца. Волосы становятся капризными, окрашивание может лечь неравномерно; 17 февраля (Новолуние в Водолее) — день энергетического обновления. Стрижки и окрашивание могут ослабить структуру волос.

Лучшие дни для стрижки и окрашивания волос в феврале 2026

5-tv.ru

Под конец месяца наступит период растущей Луны через знаки Овна, Тельца и Близнецов. Он ознаменует начало золотой недели — идеального времени для обновления образа.

4–5 января (Лев) — волосы получат блеск и объем, удачны окрашивания в теплые тона;

(Лев) — волосы получат блеск и объем, удачны окрашивания в теплые тона; 20 — 22 февраля (Луна в Овне) — идеальное время, чтобы через подравнивание формы стрижки запустить активный рост волос. Локоны становятся плотнее, кончики оживают;

(Луна в Овне) — идеальное время, чтобы через подравнивание формы стрижки запустить активный рост волос. Локоны становятся плотнее, кончики оживают; 23 — 24 февраля (Луна в Тельце) — главные дни февраля для стрижки. Телец отвечает за красоту и качество, поэтому стрижка в этот период подарит волосам блеск, плотность и идеальную форму;

(Луна в Тельце) — главные дни февраля для стрижки. Телец отвечает за красоту и качество, поэтому стрижка в этот период подарит волосам блеск, плотность и идеальную форму; 25 — 26 февраля (Луна в Близнецах) — дни легкости, подвижности и объема. Благоприятные даты для текстурных стрижек, челок и легкого обновления формы.

Лучшие дни для уходовых процедур за волосами в феврале 2026

5-tv.ru

Уход и восстановление плодотворнее всего провести, когда Луна будет в знаках Весов, Скорпиона, Стрельца и Рака. Питательные маски защитят от секущихся кончиков и характерной зимнему периоду особой сухости основной длины.

5 — 7 февраля (Луна в Весах) — прекрасное время для эстетического ухода, спа-процедур и восстановления;

(Луна в Весах) — прекрасное время для эстетического ухода, спа-процедур и восстановления; 8 — 12 февраля (Луна в Скорпионе и Стрельце) — подходящий период для глубоко очищающих и укрепляющих масок;

(Луна в Скорпионе и Стрельце) — подходящий период для глубоко очищающих и укрепляющих масок; 17 февраля (Новолуние в Водолее) — рекомендован мягкий уход, питательные маски и масла;

(Новолуние в Водолее) — рекомендован мягкий уход, питательные маски и масла; 27 — 28 февраля (Луна в Раке) — рекомендованы интенсивные процедуры с маслами для питания, увлажнения и восстановления длины.

Неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2026

5-tv.ru

Знакам зодиака лучше отложить кардинальное изменение образа на даты, в которые пройдет Полнолуние во Льве, Новолуние и в период убывающей Луны.

Наиболее неблагоприятными днями для стрижки станут 4 и 17 февраля.