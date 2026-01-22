Единственный барьер: Уиткофф оценил шансы на мир на Украине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 48 0

Спецпосланник Дональда Трампа уверен в возможности скорого завершения противостояния при наличии воли сторон.

Шансы на мир на Украине

Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уиткофф: урегулирование по Украине свелось к решению одного вопроса

Процесс дипломатического урегулирования затянувшегося украинского кризиса на текущий момент сконцентрировался вокруг обсуждения всего одного ключевого аспекта. Об этом заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Американский чиновник поделился новыми подробностями о переговорном процессе во время своего выступления. По словам Уиткоффа, международная повестка, касающаяся боевых действий, претерпела значительную трансформацию и стала более конкретной.

«Это в буквальном смысле всеобъемлющая тема, и я думаю, мы свели ее к одному вопросу и обсудили варианты решения этого вопроса, что означает, что он в принципе решаем», — подчеркнул спецпосланник Трампа.

Представитель Белого дома выразил уверенность, что текущая ситуация не является патовой, так как пути выхода из кризиса уже намечены. Спецпосланник акцентировал внимание на том, что для окончательного достижения результата необходимо лишь обоюдное стремление участников конфликта к миру. Уиткофф добавил:

«Так что если обе стороны хотят решить этот вопрос, мы его решим. Такова моя позиция», — добавил Уиткофф.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:40
На острове Сулавеси в Индонезии обнаружен древнейший наскальный рисунок
15:36
«Нет ничего невозможного»: Ольга Орлова забрала ребенка и покинула мужа
15:30
Знал секреты: мужчина притворялся пилотом и бесплатно путешествовал
15:22
Семь секунд без гравитации: появилась новая теория о конце света в августе 2026-го
15:15
Приехали за предателями: в России сорвали операцию молдавских спецслужб
15:07
Главное — цвет: какое платье может помочь Волочковой все-таки выйти замуж

Сейчас читают

«Лиза 20.01.26»: загадочная надпись на снаряжении школьника из Нижнекамска
«Это проявление силы»: Сергей Бурунов поддержал мужчин, умеющих плакать
Подковать блоху — это по-русски: почему смекалка входит в состав твоей крови
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026