Рецепт вечной молодости: 106-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 71 0

Житель Гавайских островов отметил знаменательную дату в тренажерном зале и рассказал о своих привычках.

Как можно продлить себе жизнь

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Hawaii News Now: 106-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

На Гавайях 106-летний американец Джеймс Чоу отметил собственный день рождения активной тренировкой в спортивном комплексе и назвал движение главным условием долгой жизни. Об этом сообщает издание Hawaii News Now.

Пожилой мужчина не стал устраивать пышных застолий, предпочтя привычный график физических нагрузок. Свой праздник он провел среди тренажеров, демонстрируя окружающим бодрость духа и отличную для своего возраста форму. Именинник уверен, что именно дисциплина и регулярная работа над своим телом позволили ему перешагнуть вековой рубеж, сохранив при этом ясность ума и подвижность.

История долгожителя началась в Китае, где он появился на свет в 1920 году. После окончания войны судьба забросила его на остров Мауи, там мужчина трудился на сахарной плантации. В середине прошлого столетия он перебрался на Оаху, где построил успешную академическую карьеру, став профессором инженерного дела в Гавайском университете в Маноа.

Выход на заслуженный отдых в 68 лет стал для Джеймса Чоу серьезным испытанием: практически сразу врачи поставили ему диагноз «сахарный диабет». Однако вместо того чтобы опустить руки, новоиспеченный пенсионер отправился в спортзал. С тех пор физические упражнения стали неотъемлемой частью его ежедневного распорядка, помогая контролировать состояние здоровья.

Помимо постоянной активности, американец придерживается умеренности в питании. Его рацион довольно прост и состоит преимущественно из растительных продуктов. Основу меню составляют тофу и рис, которые помогают поддерживать энергию без лишней нагрузки на организм.

Чоу подчеркивает, что спорт стал его лучшим лекарством от недугов. Стоит отметить, что у каждого долгожителя свои секреты. Например, ранее 101-летняя жительница Великобритании утверждала, что секрет ее долголетия кроется в регулярном употреблении лимонада, который она считает лучшим напитком для сохранения здоровья. Однако для Джеймса Чоу именно спортзал остается главным источником жизненных сил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:19
Шестой сезон конкурса спортивных проектов «Ты в игре» начался в Москве
14:14
Нужно кричать на кусты: Гвинет Пэлтроу дала советы по борьбе с тревожностью
14:07
Тепло, радость и весеннее настроение: вышел тизер-трейлер комедии «Тюльпаны»
13:48
Девять дней спустя: вслед за братом ушла из жизни поэтесса Татьяна Ленская
13:44
Подковать блоху — это по-русски: почему смекалка входит в состав твоей крови
13:40
Дональд Трамп подписал устав «Совета мира»

Сейчас читают

«Лиза 20.01.26»: загадочная надпись на снаряжении школьника из Нижнекамска
Напавший на сотрудницу школы в Нижнекамске семиклассник был задержан
Подросток ворвался в школу с ножом в Нижнекамске и ранил охранника
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026