Стало известно о состоянии раненой сотрудницы нижнекамской школы

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 79 0

Женщина была госпитализирована после нападения семиклассника.

В каком состоянии раненая охранница школы в Нижнекамске

Фото: 5-tv.ru

Раненая сотрудница школы в Нижнекамске находится в удовлетворительном состоянии

Состояние сотрудницы нижнекамской школы, на которую напал 13-летний подросток с ножом, удовлетворительное, угрозы жизни нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы министерства здравоохранения Татарстана.

Ранее 5-tv.ru писал, что на сотрудницу школы в Нижнекамске напал семиклассник с ножом, в маске и тактических перчатках. О произошедшем стало известно в 08:56 по московскому времени. Ученик нанес женщине несколько резаных ран холодным оружием и взрывал принесенные петарды. Подросток также выстрелил из сигнального пистолета, из-за чего сам получил травму и был доставлен в больницу, сообщили в Следственном Комитете РФ.

Всех учащихся эвакуировали, полицейские, скорая и пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Идет установление всех обстоятельств произошедшего и мотивов несовершеннолетнего нападавшего.

В образовательное учреждение прибыл прокурор Нижнекамска Ильнур Гаянов, возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30, части 1 статье 105 УК РФ (покушение на убийство), и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

