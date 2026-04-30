Мошенники стали атаковать россиян с помощью смс-бомбинга

Когда жертва получат шквал сообщений и впадает в панику, преступники выманивают у нее личные данные.

Мошенники стали обманывать россиян с помощью массовой отправки смс-сообщений. Об этом РИА Новости сообщили в исследовательской лаборатории Servicepipe.

Во время такой спам-атаки специальные программы вводят номер телефона жертвы на сайтах интернет-магазинов и других онлайн-сервисов, рассылающих коды подтверждения. Владелец устройства подвергается шквалу смс-сообщений и впадает в панику.

Вскоре жертве звонит злоумышленник под видом сотрудника «службы безопасности» и убеждает сообщить персональные данные либо перевести финансы на подставной «безопасный счет».

Как отмечает автор исследования, только за первый квартал 2026 года уже зафиксирован значительный всплеск атак на сайты денежно-кредитных организаций, маркетплейсов и других сервисов с функцией авторизации пользователей. На некоторых сайтах больше половины актов использования онлайн-форм для ввода номера связаны с мошенническими целями.

Ранее стала известна новая мошенническая схема, участники которой действуют под предлогом «проверки безопасности».

