Тайное стало явным: интимные фото россиянки утекли в сеть после ночи в Куршевеле

В Куршевеле разгорелся скандал, на этот раз любовный. Россиянка вместе со своим французским другом душевно проводила время на склонах. Но после этого в интернете появились ее откровенные фото. Дошло дело до полиции и взаимных обвинений. Обе стороны конфликта выслушала корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина.

Блогер Алина Рюмшина привыкла быть в центре внимания, но последние несколько дней почти не заходит в интернет. Она до сих пор не может прийти в себя после поездки в Куршевель. Москвичка планировала кататься на лыжах во французских Альпах и отдыхать, но путешествие закончилось походом в полицию. Человек, которого она считала своим другом, слил в сеть ее интимное видео.

«С 9 на 10 января у меня случилась интимная связь с ним, это было впервые за три года нашей дружбы. Фабьен снимал это все на видео без моего разрешения и последующие пару дней транслировал эту всю информацию в социальных сетях», — рассказала блогер Алина Рюмшина.

С французом Фабьеном Струком Алина познакомилась несколько лет назад, они оба снимались в российском телепроекте, на котором участники искали любовь. Роман тогда не сложился, но общение продолжилось. Они нередко отдыхали в одной компании, ходили на футбольные матчи и делились совместными фото и видео в соцсетях.

В этот раз Фабьен пригласил Алину в Куршевель. На курорте он работает инструктором по лыжам. Он заверил ее, что снял для них дорогие апартаменты, и предложил отдохнуть. Впрочем, позже выяснилось, что роскошный номер принадлежал его клиенту, который просто разрешил пожить после своего отъезда. Именно там между парой произошла интимная близость. Хитрый француз, как оказалось, снимал все на камеру. А на следующий день, после отказа в интиме, якобы даже взял девушку силой.

Модель и подумать не могла, что видео с ее участием разлетятся по так называемым «мужским чатам». Спустя несколько дней после романтической ночи ей стали писать подписчики Фабьена и отправлять контент, который он втайне от нее опубликовал в публичных каналах. Секс-видео увидели больше тысячи человек.

«Мне написали люди, которые подписаны на Фабьена и на меня, они сказали, что знают, что Фабьен снимает девушек скрыто и выкладывает это в соцсетях. Он называет себя „француз с русской душой“, но на самом деле это не так. В своих видео он использует шапку с российским гербом, в которой он занимается интимом, снимает все это на видео и оскорбляет девушек из России», — рассказала Алина.

По словам Алины, Фабьен так и не признался в содеянном. Она была вынуждена нанять адвоката и написать заявление в европейскую полицию. Видео со своей историей блогер опубликовала в соцсетях. Там ей стали писать другие девушки, которые тоже называют себя пострадавшими. Некоторые из них даже подозревают, что Фабьен может быть замешан в незаконном бизнесе, связанном с порнографией или проституцией.

«Со мной случилось то же самое год назад, с ним же. И точно так же я узнала, что он куда-то слил мои видео. Фабьен изнасиловал меня вместе со своим другом, прежде, как я думаю, подмешав мне что-то в стакан», — написала одна их пострадавших.

Журналисты связались с Фабьеном, в эксклюзивном интервью он заявил, что все обвинения — ложь, и девушка пиарится на его имени, и якобы между ними все было по обоюдному согласию.

«Позавчера полиция пришла ко мне в восемь утра. Я был в шоке. Я прекрасный парень, красивый, молодой, мне не нужно этого. Это полный бред просто. Я знаю очень серьезных людей в России. Не надо публиковать такую чушь про меня, окей? Это фейк, это большой фейк. Суд будет во Франции, и он покажет, что это был полностью фейк», — заверил Фабьен Струк.

Тем не менее Алина Рюмшина настроена серьезно. Она собирает материалы, которые помогут ей доказать виновность французского ловеласа, и готовится идти в суд.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ