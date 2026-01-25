Скрытая угроза в тарелке: назван самый опасный углевод в мире

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 573 0

Популярный медицинский эксперт предупредил о вреде распространенной пищевой добавки.

Самый опасный углевод в мире

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: самым опасным углеводом в мире является промышленный крахмал

Мальтодекстрин является самым опасным углеводом на планете, превосходя по вредности обычный сахар. Об этом сообщил известный врач и специалист по здоровому образу жизни Эрик Берг, его слова приводит издание Mirror.

По словам эксперта, данное вещество часто скрывается под этикетками «промышленный крахмал» или «модифицированный пищевой крахмал», что позволяет ему избегать маркировок, предупреждающих о высоком содержании сахара. Доктор Берг подчеркнул, что этот компонент провоцирует резкие скачки глюкозы в крови, способствует развитию резистентности к инсулину, ожирению печени и накоплению опасного висцерального жира.

«Этот один углевод в одиночку ведет к диабету второго типа и массивному висцеральному жиру в вашем животе. Это тот жир, который обволакивает ваши органы, и как только это происходит, вашему метаболизму приходит конец. Этот углевод уничтожает хорошие микробы в вашем кишечнике, потому что патогены, плохие парни, питаются им, в то время как ваши полезные бактерии голодают.

Это один из самых воспалительных углеводов на планете — не только боль в суставах, но и воспаление кишечника, где начинаются многие болезни. А также, если вы беспокоитесь о плохом холестерине, этот углевод создает его в мгновение ока. И есть ли в нем какая-то польза для здоровья? Ноль. Это даже не еда, на самом деле, это наполнитель для объема», — рассказал доктор Берг.

Специалист отметил, что мальтодекстрин массово используется в производстве детских смесей, безглютеновых продуктов, выпечки и спортивного питания для улучшения текстуры и продления срока хранения. В отличие от натурального крахмала в овощах, это высокоочищенное промышленное вещество, состоящее из цепочек молекул глюкозы, которые расщепляются моментально.

Научные данные подтверждают опасения: исследования указывают на то, что замена необработанного крахмала мальтодекстрином значительно увеличивает гликемическую нагрузку на организм после приема пищи. Это особенно критично для людей с преддиабетом и диабетом, так как вызывает затяжные периоды высокого уровня сахара, с которыми организму трудно справляться самостоятельно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:29
«Решил, пойду с распущенными»: Колокольников пошутил о своей прическе
0:10
Скрытая угроза в тарелке: назван самый опасный углевод в мире
23:55
ВСУ нанесли удар по Белгороду, предположительно, с использованием HIMARS
23:42
«Говорит о мире, а его террористы убивают врачей»: Захарова о противоречиях в словах Зеленского
23:41
Рябков: Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания Анкориджа
23:19
Минпросвещения России предложило запретить готовые домашние задания

Сейчас читают

«Говорит о мире, а его террористы убивают врачей»: Захарова о противоречиях в словах Зеленского
«Для чего он тогда нужен»: Бурунов о важности быть слабым перед любимым человеком
Один народный, второй красивый: Сергей Романович сравнил Кологривого и Копейкина
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026