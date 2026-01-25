Скрытая угроза в тарелке: назван самый опасный углевод в мире

Mirror: самым опасным углеводом в мире является промышленный крахмал

Мальтодекстрин является самым опасным углеводом на планете, превосходя по вредности обычный сахар. Об этом сообщил известный врач и специалист по здоровому образу жизни Эрик Берг, его слова приводит издание Mirror.

По словам эксперта, данное вещество часто скрывается под этикетками «промышленный крахмал» или «модифицированный пищевой крахмал», что позволяет ему избегать маркировок, предупреждающих о высоком содержании сахара. Доктор Берг подчеркнул, что этот компонент провоцирует резкие скачки глюкозы в крови, способствует развитию резистентности к инсулину, ожирению печени и накоплению опасного висцерального жира.

«Этот один углевод в одиночку ведет к диабету второго типа и массивному висцеральному жиру в вашем животе. Это тот жир, который обволакивает ваши органы, и как только это происходит, вашему метаболизму приходит конец. Этот углевод уничтожает хорошие микробы в вашем кишечнике, потому что патогены, плохие парни, питаются им, в то время как ваши полезные бактерии голодают.

Это один из самых воспалительных углеводов на планете — не только боль в суставах, но и воспаление кишечника, где начинаются многие болезни. А также, если вы беспокоитесь о плохом холестерине, этот углевод создает его в мгновение ока. И есть ли в нем какая-то польза для здоровья? Ноль. Это даже не еда, на самом деле, это наполнитель для объема», — рассказал доктор Берг.

Специалист отметил, что мальтодекстрин массово используется в производстве детских смесей, безглютеновых продуктов, выпечки и спортивного питания для улучшения текстуры и продления срока хранения. В отличие от натурального крахмала в овощах, это высокоочищенное промышленное вещество, состоящее из цепочек молекул глюкозы, которые расщепляются моментально.

Научные данные подтверждают опасения: исследования указывают на то, что замена необработанного крахмала мальтодекстрином значительно увеличивает гликемическую нагрузку на организм после приема пищи. Это особенно критично для людей с преддиабетом и диабетом, так как вызывает затяжные периоды высокого уровня сахара, с которыми организму трудно справляться самостоятельно.

