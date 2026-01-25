Таежная отшельница: история выживания семьи Лыковых в сибирских лесах

The Guardian: исследователи случайно нашли дом старообрядцев в Тайге

Агафья Лыкова остается единственной обитательницей заимки в Саянских горах спустя десятилетия после обнаружения ее семьи советскими геологами в 1978 году. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи случайно нашли дом отшельников, совершая облет территории в поисках места для посадки вертолета. Выяснилось, что группа людей жила в полной изоляции от цивилизации более сорока лет. Глава семейства Карп Лыков увел родных в глухую тайгу еще в 1930-х годах, чтобы спастись от религиозных преследований и государственного вмешательства в их традиционный уклад жизни. Дети Карпа — Савин, Димитрий, Наталья и Агафья — выросли, не ведая о существовании хлеба, современных технологий и даже не зная о событиях Великой Отечественной войны.

После первой встречи с внешним миром судьба семьи сложилась трагически. В 1981 году трое из четверых детей скончались: Димитрий заболел пневмонией, а Савин и Наталья ушли из жизни по причинам, которые связывают с отсутствием иммунитета к вирусам, принесенным гостями из городов. Глава семьи Карп умер в 1988 году, оставив Агафью в полном одиночестве. Несмотря на предложения переехать к родственникам или в монастырь, женщина предпочла остаться на родовом участке. Со временем она стала принимать ограниченную помощь.

«Мы не можем этого принимать», — часто повторяла семья в начале знакомства с геологами, отказываясь от продуктов, но позже Агафья согласилась на использование фонариков, эмалированной посуды и новой одежды.

Сейчас за ее благополучием следят инспекторы заповедника, а быт стал немного легче благодаря поддержке меценатов и волонтеров.

История Лыковых стала для многих символом духовной стойкости и способности человека сохранять свою самобытность даже в самых экстремальных условиях. Староверы десятилетиями обходились без соли, пахали землю самодельными инструментами и шили обувь из бересты.

Сегодня Агафья Лыкова является настоящей знаменитостью в интернете, а видео о ее жизни набирают миллионы просмотров. В 2021 году при поддержке промышленников для нее построили новый сруб, так как старая лачуга практически развалилась. Несмотря на наличие спутникового телефона для экстренной связи и периодическую доставку продуктов вертолетом, она продолжает ежедневно молиться по древним книгам и хранить веру своих предков, оставаясь живым памятником исчезнувшей эпохи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.