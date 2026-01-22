«Они убивали моего ребенка»: беременную сотрудницу дома престарелых избили битой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Пострадавшая узнала одну из злоумышленниц.

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

В США беременная сотрудница дома престарелых стала жертвой нападения двух злоумышленников с металлической бейсбольной битой. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел, когда девушка, воспитывающая двоих детей, возвращалась со смены. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как два человека в толстовках с капюшонами подкараулили жертву. Они скрылись с места преступления под крики пострадавшей.

Девушка рассказала журналистам, что нападавшие повалили ее на землю и начали наносить удары битой. Они также пинали ее ногами. Пострадавшая уверена, что узнала одного из агрессоров. Это была женщина, которая преследовала ее из-за конфликта, связанного с прошлыми отношениями.

При этом личность второго участника избиения, мужчины, остается неизвестной. На данный момент полиция продолжает розыск подозреваемых.

«Будучи беременной, ты чувствуешь себя в безопасности, думаешь, что никто тебя не тронет. Но они убивали моего ребенка», — заявила пострадавшая.

Ей пришлось закрывать живот руками, чтобы защитить еще не родившегося младенца от ударов.

Работодатель девушки организовал сбор средств на медицинские расходы. Он отметил, что она получила серьезные травмы лица, живота и других частей тела.

На данный момент врачи пристально наблюдают за состоянием пострадавшей и плода. Угрозы прерывания беременности пока нет.

