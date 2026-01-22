Домашнее рабство: мать десятерых детей 25 лет держала женщину в плену

Daily Mail: мать десятерых детей 25 лет держала женщину в плену

В Великобритании 56-летняя мать десятерых детей удерживала против воли женщину на протяжении 25 лет. Она лишила ее связи с внешним миром и подвергая жестоким издевательствам. Об этом сообщает Daily Mail.

Еще в 1996 году злоумышленница похитила жертву, которой тогда было всего 14 лет. Она пообещала родителям девочки присмотреть на выходных. Однако временное пребывание превратилось в настоящий кошмар.

Ад для пострадавшей закончился только в 2021 году. Ей удалось тайно позвать на помощь по мобильному телефону. На суде мучительницу признали виновной в незаконном лишении свободы, принуждении к рабскому труду и нанесении телесных повреждений.

На кадрах полицейской хроники запечатлена комната-тюрьма, где долгие годы жила пленница. Сырое помещение с грязным матрасом и голыми стенами стало единственным убежищем женщины. «Хозяйка» держала ее в антисанитарных условиях.

За время плена жертва, имеющая задержку в развитии, лишилась всех зубов из-за отсутствия медицинской помощи и постоянных избиений. Соседи неоднократно пытались вмешаться и сообщали в социальные службы о подозрительном поведении многодетной матери. Но власти игнорировали сигналы.

Свидетели описывали жуткие сцены: женщину избивали метлой, выкидывали в сад «как тряпичную куклу» и заставляли часами мыть пол на коленях

Несмотря на тяжесть обвинений, сама злоумышленница не выразила раскаяния. После заседания суда она заявила журналистам, что ей не за что просить прощения. Она уверена, что не совершила ничего плохого.

В настоящее время спасенная женщина, которой сейчас уже за 40, проходит реабилитацию и делает первые шаги к независимой жизни. Представители совета графства Глостершир оказывают пострадавшей необходимую поддержку.

Ожидается, что окончательный приговор мучительнице будет вынесен в марте. При этом судья подчеркнул, что тюремное заключение для нее неизбежно.

