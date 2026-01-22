ЛДПР предложила ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование для майнинга

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование, используемое для майнинга. Об этом он заявил на первом политическом криптофоруме «ЛДПР. Законодательное регулирование криптовалют и майнинга».

«Мы предложили ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование, если майнер заявил о его наличии и подал заявление на включение в реестр. Это позволит поставить на легальные рельсы большую часть отрасли», — заявил Слуцкий.

По его словам, эта мера устранит ключевое препятствие для легализации — опасения майнеров перед ответственностью за технику с некорректно оформленными документами.

Слуцкий отметил, что на середину 2025 года в реестры ФНС подало заявки лишь около трети всех действующих майнеров. Предложение об амнистии вошло в программу партии «Десять „ЗА“ ЛДПР в российской криптоиндустрии», которая стала итогом диалога с участниками рынка.

Криптофорум ЛДПР стал первой в России масштабной политической площадкой для обсуждения будущего регулирования цифровых активов и майнинга.

