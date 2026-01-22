ЛДПР предложила ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование для майнинга

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Эта мера позволит вывести из «тени» и легализовать значительную часть криптоиндустрии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование, используемое для майнинга. Об этом он заявил на первом политическом криптофоруме «ЛДПР. Законодательное регулирование криптовалют и майнинга».

«Мы предложили ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование, если майнер заявил о его наличии и подал заявление на включение в реестр. Это позволит поставить на легальные рельсы большую часть отрасли», — заявил Слуцкий.

По его словам, эта мера устранит ключевое препятствие для легализации — опасения майнеров перед ответственностью за технику с некорректно оформленными документами.

Слуцкий отметил, что на середину 2025 года в реестры ФНС подало заявки лишь около трети всех действующих майнеров. Предложение об амнистии вошло в программу партии «Десять „ЗА“ ЛДПР в российской криптоиндустрии», которая стала итогом диалога с участниками рынка.

Криптофорум ЛДПР стал первой в России масштабной политической площадкой для обсуждения будущего регулирования цифровых активов и майнинга.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дарить и продавать жилье в РФ разрешат по биометрии.

