Захарова назвала болезненной фантазией слова Макрона о якобы дестабилизирующей России

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Высказывания французского президента являются попыткой скрыть свои ошибки.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Дипломат Захарова: слова Макрона о России — болезненная фантазия

Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о России являются «болезненной фантазией». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередные обвинения в адрес Москвы со стороны французского лидера.

«Это не первое не то, что безосновательное, а недопустимое высказывание, которое он себе позволяет в отношении нашей страны. Хочу подчеркнуть — так о нашей стране говорить нельзя никому — ни Макрону, ни кому бы то еще, — нельзя!» — указала дипломат на брифинге.

По словам Захаровой, подобные заявления представляют собой попытку западных политиков, в частности Макрона, списать на Россию последствия своих собственных внешнеполитических промахов и дестабилизирующих действий.

В МИД расценивают подобную риторику как необоснованную и провокационную.

Данное заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и рядом западных стран, регулярно обвиняющих Москву в дестабилизации международной обстановки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что президент США Дональд Трамп заявил: Эммануэль Макрон не задержится надолго на посту президента Франции.

