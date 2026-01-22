«Должны быть впереди»: первый политический криптофорум ЛДПР проходит в Москве

Первый политический криптофорум ЛДПР проходит в Москве

Борьбу с черными майнерами и судьбу рынка криптовалют обсуждают сегодня в Москве. Первый политический криптофорум ЛДПР собрал законодателей, силовиков и крупнейших игроков. Ведь несмотря на миллиардные обороты рынка, до сих пор отсутствуют четкие правила, как его регулировать. Чем закончилась дискуссия — знает корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Видите деньги? А они есть, и очень большие! Объем операций с криптовалютой в России достиг миллиардных оборотов. Из модной игрушки для избранных виртуальные монетки неожиданно превратились в полноценный финансовый инструмент.

«По оценке зарубежных аналитиков, сейчас Россия занимает первое место среди европейских стран по обороту. Наши с вами известные маркетплейсы все, в любом случае, используют криптовалюту как индикатив или как средство обмена», — сказал директор по маркетингу криптобиржи Филипп Чистов.

На диком западе золото намывали в реках, в XXI веке — в подвалах жилых домов, на балконах и даже в грузовиках. Современный прииск — это гудящая ферма с видеокартами. Состояние из воздуха, точнее — из электричества, добытого, подчас, нелегально.

Специально для чайников: майнинг — это когда мощные «железки» наперегонки решают головоломки. Награда за это — те самые виртуальные купюры. Технология доступна даже подросткам. Вот только Центробанк пока не воспринимает таких игроков всерьез.

«Сейчас огромное количество школьников зарабатывают отличные деньги на криптовалютном рынке. И они совершенно точно не будут проходить экзамены на квалифицированных инвесторов или каких-либо других», — сказал генеральный директор криптобиржи Сергей Менделеев.

Рынок крипты в России — серая, а то и черная зона. Закрытые чаты, сомнительные обменники и риск нарваться на «дропа» — посредника-мошенника. Таких и правда немало.

«Содержит в себе риски использования в рамках наркотрафика, финансирования, оплаты части этого. Может быть элементом коррупционного риска, в том числе и для финансирования терроризма или экстремистской деятельности», — отметил начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков.

Именно поэтому навести порядок в отрасли необходимо как можно скорее. Первый в стране криптофорум ЛДПР собрал лидеров индустрии. В партии уверены: крипта — это всерьез и надолго, и даже готовы предложить амнистию.

«Должна быть майнинговая амнистия. Проигрываешь в малом — выигрываешь в большом. Объявим амнистию — добьемся масштабного обеления рынка криптовалют в стране. Мы должны не догонять, а быть впереди. Во всем. И криптоиндустрия не должна быть исключением», — сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Над регулированием криптосферы либерал-демократы работают давно и системно. В 2024-м удалось принять закон, который легализовал майнеров как класс — в официальный реестр вступили более 1300 криптодобытчиков. Вот только потратить все нажитое электронным трудом внутри страны пока невозможно. Налоги утекают к соседям.

«Хочешь делать что-то с криптовалютой — регистрируйся в Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Таиланде. Где угодно. Только не в России», — отметил основатель криптобиржи Анти Данилевский.

А еще в условиях санкционной войны криптовалюта становится финансовым оружием. В ЛДПР предлагают выпускать рублевые стейблкоины — отечественную крипту, обеспеченную реальными активами. Таким виртуальным финансам, в отличие от живых денег, не страшна никакая заморозка.

