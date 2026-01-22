«Да!» — Анастасия Решетова выходит замуж

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 221 0

Модель воспитывает сына Ратмира от рэпера Тимати.

За кого выходит замуж Анастасия Решетова — фото

Фото: legion-media/PEOPLETALK

Анастасии Решетовой сделали предложение

Российская модель Анастасия Решетова получила предложение руки и сердца. Фотографии с кольцом на пальце блогер опубликовала в социальных сетях.

«Да», — лаконично написала Решетова.

Личность возлюбленного модели пока неизвестна, однако подписчики активно поздравляют Анастасию со столь важным событием.

В октябре 2025 года в интервью Super.ru Решетова рассказала, что уже давно состоит в серьезных отношениях. На тот момент Анастасия встречалась со своим избранником около двух лет, познакомила мужчину с сыном и готовилась к переезду к нему.


Фото: Instagram*/a.reshetova

Ранее Решетова состояла в отношениях с рэпером Тимати. В 2019 году у пары родился сын Ратмир, но уже в 2020-м возлюбленные расстались. При этом Тимати активно участвует в воспитании ребенка.

Позже Решетову подозревали в романе с бывшим супругом певицы Алсу Яном Абрамовым. По слухам, именно эта связь стала причиной того, что певица Алсу подала на развод. Сама же Решетова отрицала свои отношения на тот момент с женатым мужчиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Решетовой случился нервный срыв. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати пожаловалась на то, что «не привыкла болеть». Вдобавок няня для сына Ратмира ушла в отпуск, и одновременно с этим навалились «рабочие моменты». В итоге Решетова расплакалась от напряжения, выложив эмоциональный пост.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

«Да!» — Анастасия Решетова выходит замуж
