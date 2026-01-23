«У женщин всегда работает чуйка»: Алина Алексеева об отношениях

Анастасия Антоненко
На каком-то энергетическом уровне каждая женщина внутри себя знает, есть ли шанс на сохранение пары или уже нет.

Актриса Алина Алексеева рассказала, почему женщинам стоит доверять своей чуйке

От природы более интуитивные, девушки, как правило, в отношениях руководствуются именно своим «чутьем». По словам актрисы Алины Алексеевой, каждая женщина внутри себя знает, есть ли шанс на сохранение пары или уже нет. Таким мнением она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Комментируй это».

«Мне кажется, у женщин всегда работает чуйка, давайте честно. Ты всегда знаешь, когда, на самом деле, уже все и когда есть какой-то вариант», — сказала она.

Как отметила актриса, даже если девушка до конца не разобралась с чувствами, ей следует «чуять дальше» для понимания тонких энергий взаимоотношений между людьми.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, блогера и телеведущую Айзу-Лилуну Ай заподозрили в токсичном отношении к жениху. По мнению многих поклонников, мужчине приходится подстраиваться под характер знаменитой избранницы.

Любопытно, что женское «чутье» почему-то не помогает давно уже одинокой Оленьке Бузовой… Она все грезит мечтами о принце, причем финансовая сторона для нее не так важна, и даже о детках, но судьба все как-то не сводит. Например, за весь 2025 год ни одно свидание не привело звезду к серьезным отношениям и поцелуям.

